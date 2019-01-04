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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
04.01.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

AfD’den Dexit tehdidi

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AfD’den Dexit tehdidi

Aşırı sağcı parti AfD, İngiltere’nin AB’den çıkma kararı ‘Brexit’ten sonra Dexit’i gündeme getirdi. AfD, 2024’e kadar köklü değişimler olmazsa, Almanya’nın AB’den çıkması için çalışacak.

ALMANYA’da yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar AB’de istediği reformların gerçekleşmemesi durumunda, Almanya’nın AB’den ayrılmasını gündeme getirdi. AfD program komisyonu, 11-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parti Kurultayına bu yönde bir önerge hazırladı. Önergede ise şöyle denildi: “Eğer bir yasama dönemi içinde AB’nin mevcut sisteminde köklü reformlar gerçekleşmezse, Almanya’nın AB’den çıkmasını ve yeni bir ‘Avrupa Ekonomi ve Çıkar İşbirliği’ kurulmasını AfD gerekli görür.” Bir yasama dönemi denilen süre, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleriyle başlıyor ve 2024 seçimlerinde son buluyor.

GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Önergede sıralanan köklü reformların 5 yıl içinde gerçekleşmesi ise mümkün görünmüyor. Köklü reformların başında Avrupa Parlamentosu’nun 2024 yılına kadar kendini lağvetmesi, yerine en fazla 100 delegeden oluşan bir kurul kurulması gerekiyor. Delegeler ise halk tarafından doğrudan seçimle değil, ulusal parlamentolar tarafından büyüklük oranına göre atanacak. Reformlar arasında yeniden ulusal para birimine geri dönülmesi, ortak para birimi Euro’nun tedavülden kalkması isteniyor. AfD, bu reformların gerçekleşmemesi durumunda Dexit için düğmeye basacak. Partinin 32 bin üyesinin onayına sunulan önergeye yüzde 80 onay çıktı ve üyeler, ‘AB’den çıkışın bir opsiyon’ olduğuna “Evet” dedi.

YİNE İSLAM KARŞITI İSTEK
AfD’nin Avrupa Parti Kurultayına sunduğu bir başka önergede ise partili AP milletvekillerinin ‘Avrupa’nın İslamlaşmasını engellemek için siyasi parti ve AB devletleriyle işbirliği’ yapması isteniyor. Önergede, “Avrupa’nın islamlaşma tehdidini önlemek sadece tüm Avrupa ülkelerinin kararlı ortak mücadelesiyle mümkün. Çünkü bu tehlike bugüne kadar hiç böyle yüksek olmamıştı” deniyor.

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