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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraf:dpa
16.07.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

AfD’de savaş başladı

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AfD’de savaş başladı

Aşırı sağcı AfD içinde radikal kanatla ılımlı koyu muhafazakar kanat arasındaki kavgada kılıçlar çekildi. Ilımlı kanadın temsilcisi AfD Eşbaşkanı Jörg Meuthen, kendi teşkilatı tarafından cezalandırıldı ve delege bile seçilemedi.

AŞIRI sağ parti Almanya için Alternatif (AfD) içerisindeki radikal kanat, parti yönetimini ele geçirmek için harekete geçti. ‘Flügels’ denilen radikal kanadın başkanı Björn Höcke, parti yönetimine karşı savaş başlattı. Höcke, Thüringen seçimlerinden sonra tüm gücüyle parti genel başkanlığı için çalışma yapacağını açıkladı ve “Size, bu yönetimin bu biçimiyle seçilemeyeceğini şimdiden garanti ediyorum” dedi. Bu gelişme üzerine AfD’de parti yönetimini aşırı sağ kanadın ele geçireceği ve bu durumda da ılımlı koyu muhafazakar seçmeni kaybetme korkusu başladı.

KENDİ TEŞKİLATI TARAFINDAN CEZALANDIRILDI
Parti Eşbaşkanı Jörg Meuthen, kasım ayı sonunda yapılacak kurultayda başkanlığa aday olmayı planlayan Björn Höcke’ye seçilme şansı tanımıyordu. Ancak Meuthen, kurultay için kendi teşkilatı tarafından bile delege seçilemedi. Meuthen’i teşkilatı Ortenau, delege seçmedi. 60 üyeden 25’i Meuthen’e ‘evet’ oyu verirken, 27’si ‘hayır’ dedi. Böylece Meuthen parti başkanı olarak kurultayda yeni başkan ve yönetim kurulu seçiminde oy kullanamayacak. Meuthen’in teşkilatı Ortenau, aşırı sağ kanattan dört kişiyi delege seçti ve Meuthen’i cezalandırdı.

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