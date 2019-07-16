AfD’de savaş başladı
Aşırı sağcı AfD içinde radikal kanatla ılımlı koyu muhafazakar kanat arasındaki kavgada kılıçlar çekildi. Ilımlı kanadın temsilcisi AfD Eşbaşkanı Jörg Meuthen, kendi teşkilatı tarafından cezalandırıldı ve delege bile seçilemedi.
AŞIRI sağ parti Almanya için Alternatif (AfD) içerisindeki radikal kanat, parti yönetimini ele geçirmek için harekete geçti. ‘Flügels’ denilen radikal kanadın başkanı Björn Höcke, parti yönetimine karşı savaş başlattı. Höcke, Thüringen seçimlerinden sonra tüm gücüyle parti genel başkanlığı için çalışma yapacağını açıkladı ve “Size, bu yönetimin bu biçimiyle seçilemeyeceğini şimdiden garanti ediyorum” dedi. Bu gelişme üzerine AfD’de parti yönetimini aşırı sağ kanadın ele geçireceği ve bu durumda da ılımlı koyu muhafazakar seçmeni kaybetme korkusu başladı.
KENDİ TEŞKİLATI TARAFINDAN CEZALANDIRILDI
Parti Eşbaşkanı Jörg Meuthen, kasım ayı sonunda yapılacak kurultayda başkanlığa aday olmayı planlayan Björn Höcke’ye seçilme şansı tanımıyordu. Ancak Meuthen, kurultay için kendi teşkilatı tarafından bile delege seçilemedi. Meuthen’i teşkilatı Ortenau, delege seçmedi. 60 üyeden 25’i Meuthen’e ‘evet’ oyu verirken, 27’si ‘hayır’ dedi. Böylece Meuthen parti başkanı olarak kurultayda yeni başkan ve yönetim kurulu seçiminde oy kullanamayacak. Meuthen’in teşkilatı Ortenau, aşırı sağ kanattan dört kişiyi delege seçti ve Meuthen’i cezalandırdı.
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