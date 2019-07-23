AfD’de ‘radikal’ darbe yaşanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAfD’de ‘radikal’ darbe yaşanıyor
GeriAvrupa AfD’de ‘radikal’ darbe yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
23.07.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

AfD’de ‘radikal’ darbe yaşanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AfD’de ‘radikal’ darbe yaşanıyor

Almanya’da aşırı sağcı AfD içindeki radikal hareket ‘Flügel’, parti yönetimini ele geçiriyor. Bavyera Başbakanı Markus Söder bu gelişmeye dikkat çekerek AfD’nin radikal milliyetçi NPD partisine dönüşmekte olduğunu söyledi. Kendi teşkilatında yedek delege bile seçilemeyen AfD Başkanı Meuthen ise partisi içindeki radikal kanadı yüzde 30 olarak tahmin ettiğini açıkladı.

ALMANYA’da aşırı sağ AfD içinde radikal kanat Flügel ile koyu muhafazakarlar arasında çıkan güç kavgası, AfD’nin çok daha radikalleşeceği tartışmalarına yol açtı. Hükümet ortakları CDU/CSU liderleri Annegret Kramp Karrenbauer ve Markus Söder, tüm demokratik partileri AfD’yi dışlamaya ve sınır koymaya çağırdı. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, “AfD yakında gerçek NPD olacak” dedi. NPD partisi Almanya’da aşırı milliyetçi neonazilerin örgütlendiği bir parti olarak biliniyor. Söder, “Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. En geç bir yıl içinde AfD düşünsel bir NPD olacak. AfD içinde şu an çok daha önce planlanmış bir darbe yaşanıyor“ dedi. Söder, AfD Başkanı Jörg Meuthen’in kendi teşkilatında yedek delege bile seçilemediğine, radikallerin giderek partiyi ele geçirdiğine dikkat çekti.

RADİKALLER YÜZDE 30
Partide radikal kanadın lideri konumundaki Björn Höcke’yi eleştiren AfD Başkanı Jörg Meuthen ise kasım ayında yapılacak parti kurultayı için kendi teşkilatı tarafından cezalandırıldı ve delege seçilemedi. AfD Başkanı Meuthen, parti içinde Björn Höcke’nin başı çektiği radikal kanadın gücünü yüzde 20 civarında tahmin ettiğini söyledi. Meuthen, tahminen her 5 üyeden birinin sağ milliyetçi Höcke’nin radikal kanadından olduğunu belirtti ve “Parti içindeki bu akımım sempatizanlarını da sayarsak, sayıları belki yüzde 30’u bulur” dedi.
AfD Başkanı radikal kanadın en çok Almanya’nın doğu eyaletleri Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde güçlü olduğunu kaydetti. Batı eyaletlerinde radikal kanadın genel olarak zayıf olduğunu savunan Meuthen, Batı’da en güçlü oldukları eyaletin ise Baden Württemberg olduğunu söyledi.

BÖLÜNME YOK
AfD Başkan Yardımcısı Georg Pazderski ise Berlin’de yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelere gerekçe olarak genç bir parti olmalarını gösterdi. Radikal kanadın partiyi tüm sağa sınırsız açmak istediğini, tartışmanın bu noktadan kaynaklandığını savunan Pazderski, bir sınır konulması gerektiğini söyledi. Pazderski, radikal kanadın lideri Höcke’nin kasım ayında parti kurultayında başkanlığa aday olacağına inanmadığını, çünkü kazanamama riskinin yüksek olduğunu belirtti ve “Höcke parti politikasını belirleyen biri değil” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
AfD’de ‘radikal’ darbe yaşanıyor
Nuri'yi kaptan görmek istiyor
En iyi 10 arasında ikisi de var
Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti