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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
07.07.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

AfD’de kavga! 9 kişiyle birlikte istifa etti

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AfD’de kavga! 9 kişiyle birlikte istifa etti

Almanya’da yabancı ve İslam karşıtı parti AfD içinde kavga yaşanıyor. Parti içi aşırı sağ kanatla ılımlı kanat arasındaki siyasi yön kavgası, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yönetimin istifasıyla son buldu. AfD’nin Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı Eş Başkanı Helmut Seifen ile 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Aşırı milliyetçi kanadın temsilcisi eş başkan Thomas Röckemann ile iki yönetim kurulu üyesi ise kaldı.

RÖCKEMANN, yönetimden istifa edenlerin yerini yenilerinin dolduracağını söyledi. Warburg’ta yapılan olağanüstü kurultayda, yönetimdeki aşırı sağcı kanadın üçte iki oy çoğunluğuyla yönetimden indirilmesi planlanıyordu. Ancak yeterli oy çıkmadı ve Seifen da ‘aşırı sağın partiyi ele geçirmeye çalıştığını’ belirterek istifa etti.

AfD’de kavga 9 kişiyle birlikte istifa etti

Aşırı milliyetçi kanadın temsilcisi Thomas Röckemann, yönetimden düşürülemeyince zafer işareti yaptı.

 Uzun zamandır AfD içinde aşırı milliyetçi sağ kanatla ılımlı kanat arasında partinin izleyeceği siyasi çizgi üzerine kavga yaşanıyordu. Ancak bu kavgada aşırı sağ kanadın giderek üstünlük kazanmaya başladığı görülüyor. AfD’nin Schleswig Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Doris von Wittgenstein, partiden ihraç sürecine rağmen yeniden başkan seçildi. AfD Eş Başkanları ise aşırı milliyetçi bir örgütün üyesi olduğu ortaya çıkan Doris von Wittgenstein’ın partiden ihracını istiyor. AfD yönetimi, partiden ihraç dilekçesinde AfD’nin aşırı sağcılar tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı uyarısında bulundu ve “Partinin şu an karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike aşırı sağın partiye sızması” denildi.

AfD’de kavga 9 kişiyle birlikte istifa etti

 

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