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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
15.08.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

AfD yine mültecileri kullanıyor

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AfD yine mültecileri kullanıyor

Almanya’nın üç doğu eyaletinde seçimler var. Brandenburg ve Saksonya’da 1 Eylül’de, Thüringen’de ise 27 Ekim’de sandık başına gidilecek. Üç eyalette seçim kampanyası kızışırken, aşırı sağcı ve İslam karşıtı parti AfD sandıktan birinci parti çıkmak için yarışıyor.

AfD yine mültecileri kullanıyorSAKSONYA’da CDU ile AfD’nin oyları başabaş gidiyor. Brandenburg’da SPD üçüncü sırada. Thüringen’de ise CDU, AfD, Sol Parti birincilik için yarışıyor.
AfD’nin üç eyalette de sandıktan güçlü çıkması, ülkede siyasi manzarayı değiştirecek. Tüm siyasi partiler AfD ile iş birliğine “Hayır” diyor. Bu durumda hükümeti kurmak çok daha zorlaşacak. Seçim sonuçları Berlin’deki Merkel hükümetinin geleceği açısından da önemli rol oynayacak.
Brandenburg’da Sosyal Demokrat Başbakan Dietmar Woidke, “Burada aşırı sağcılar ve kışkırtıcılara fırsat vermeyin” diyerek kampanya yürütüyor.
Saksonya’da ise CDU’lu Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, AfD’nin, NPD gibi yeni bir aşırı sağcı parti olacağını uyarısını yapıyor.
Brandenburg’da SPD’nin Yeşiller ve Sol Parti’yle, Saksonya’da ise CDU’nun SPD ve Yeşiller’le üçlü koalisyon kurmaları zorunlu görünüyor.

AfD yine mültecileri kullanıyor
Michael Kretschmer

*
Brandenburg’da birinci parti görünen aşırı sağ AfD’nin eyalet başbakan adayı Andreas Kalbitz, partinin aşırı sağ kanadından. Berlin’de görevli yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalbitz, iktidar olmaları halinde, sığınma dilekçeleri reddedilen ve suça karışan mültecileri tutuklayacaklarını söyledi.
Mültecilerin geçen yıl Almanya’dan ülkelerine 17 milyar Euro havale ettiklerini iddia eden Kalbitz şöyle dedi: “Mültecilerin hepsi değil ama, bazı mülteciler grup halinde korkutucu görünüyorlar. Benim 17 yaşında kızım var. Yağmur yağdığı zaman kızlar istasyonun içinde değil, dışında bekliyor. Çünkü içerisi Müslüman genç dolu ve kızlar kendini orada emin hissetmiyorlar.”
Bu konuda mültecilerden de destek gördüğünü savunan Kalbitz, “Onlar da ‘Kontrolsüz mülteci akınını istemiyoruz’ diyorlar. Uyum sağlayanlar Almanya’ya ait. Bizim dilimizi konuşan, yasalara uyan, çalışıp vergisini ödeyen, buraya uyum sağlamış Müslümanlar da Almanya’ya ait. Buraya uymayanlara, sosyal sistemimizden geçinmek için gelenlere ki, bunların sayıları şaşırtıcı biçimde çok, biz kararlıca karşıyız. Ülkeye kitlesel Müslüman erkek dolduruldu. Bu anayasaya aykırı. Bunun siyasi sonuçları olacak” diye konuştu.

AfD yine mültecileri kullanıyor
Dietmar Woidke

*
AfD’nin tek konusu, mülteciler ve yabancılar.
“Doğululara para yok diyen hükümet, mültecilere kesenin ağzını açtı” diye oy toplayan AfD, yine yabancılara, hükümete ve demokratik sisteme karşı düşmanlığı kışkırtıyor.
AfD’nin güçlenmesine paralel olarak, aşırı sağ şiddet saldırılarının artması tesadüf değil.
AfD, Almanya’yı bölerek ateşle oynuyor.

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