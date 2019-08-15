AfD yine mültecileri kullanıyor
Almanya’nın üç doğu eyaletinde seçimler var. Brandenburg ve Saksonya’da 1 Eylül’de, Thüringen’de ise 27 Ekim’de sandık başına gidilecek. Üç eyalette seçim kampanyası kızışırken, aşırı sağcı ve İslam karşıtı parti AfD sandıktan birinci parti çıkmak için yarışıyor.
SAKSONYA’da CDU ile AfD’nin oyları başabaş gidiyor. Brandenburg’da SPD üçüncü sırada. Thüringen’de ise CDU, AfD, Sol Parti birincilik için yarışıyor.
AfD’nin üç eyalette de sandıktan güçlü çıkması, ülkede siyasi manzarayı değiştirecek. Tüm siyasi partiler AfD ile iş birliğine “Hayır” diyor. Bu durumda hükümeti kurmak çok daha zorlaşacak. Seçim sonuçları Berlin’deki Merkel hükümetinin geleceği açısından da önemli rol oynayacak.
Brandenburg’da Sosyal Demokrat Başbakan Dietmar Woidke, “Burada aşırı sağcılar ve kışkırtıcılara fırsat vermeyin” diyerek kampanya yürütüyor.
Saksonya’da ise CDU’lu Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, AfD’nin, NPD gibi yeni bir aşırı sağcı parti olacağını uyarısını yapıyor.
Brandenburg’da SPD’nin Yeşiller ve Sol Parti’yle, Saksonya’da ise CDU’nun SPD ve Yeşiller’le üçlü koalisyon kurmaları zorunlu görünüyor.
Michael Kretschmer
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Brandenburg’da birinci parti görünen aşırı sağ AfD’nin eyalet başbakan adayı Andreas Kalbitz, partinin aşırı sağ kanadından. Berlin’de görevli yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalbitz, iktidar olmaları halinde, sığınma dilekçeleri reddedilen ve suça karışan mültecileri tutuklayacaklarını söyledi.
Mültecilerin geçen yıl Almanya’dan ülkelerine 17 milyar Euro havale ettiklerini iddia eden Kalbitz şöyle dedi: “Mültecilerin hepsi değil ama, bazı mülteciler grup halinde korkutucu görünüyorlar. Benim 17 yaşında kızım var. Yağmur yağdığı zaman kızlar istasyonun içinde değil, dışında bekliyor. Çünkü içerisi Müslüman genç dolu ve kızlar kendini orada emin hissetmiyorlar.”
Bu konuda mültecilerden de destek gördüğünü savunan Kalbitz, “Onlar da ‘Kontrolsüz mülteci akınını istemiyoruz’ diyorlar. Uyum sağlayanlar Almanya’ya ait. Bizim dilimizi konuşan, yasalara uyan, çalışıp vergisini ödeyen, buraya uyum sağlamış Müslümanlar da Almanya’ya ait. Buraya uymayanlara, sosyal sistemimizden geçinmek için gelenlere ki, bunların sayıları şaşırtıcı biçimde çok, biz kararlıca karşıyız. Ülkeye kitlesel Müslüman erkek dolduruldu. Bu anayasaya aykırı. Bunun siyasi sonuçları olacak” diye konuştu.
Dietmar Woidke
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AfD’nin tek konusu, mülteciler ve yabancılar.
“Doğululara para yok diyen hükümet, mültecilere kesenin ağzını açtı” diye oy toplayan AfD, yine yabancılara, hükümete ve demokratik sisteme karşı düşmanlığı kışkırtıyor.
AfD’nin güçlenmesine paralel olarak, aşırı sağ şiddet saldırılarının artması tesadüf değil.
AfD, Almanya’yı bölerek ateşle oynuyor.
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