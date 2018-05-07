‘AfD seçime girince oylarımız düştü’
Almanya’nın Schleswig Holstein Eyaletinde pazar günü bin 77 kent ve beldede yerel seçimler yapıldı. 2.4 milyon seçmenli eyalette CDU ve CSU oy kabına uğrarken, Yeşiller ile FDP oylarını artırdı.
Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU yüzde 35.1 oy alarak sandıktan birinci parti çıktı. Ancak CDU, 2013’teki yerel seçimlere oranla yüzde 3.8 oy kaybetti. Schleswig Holstein en büyük oy kabını ise SPD yaşadı. Yüzde 23.3’le sandıktan ikinci parti çıkan SPD yüzde 6.5 oy kaybına uğradı.
Eyalette CDU’nun koalisyon ortağı Yeşiller ve FDP ise oylarını artırdı. Bir önceki seçimlerde yüzde 13.7 oy alan Yeşiller, oylarını yüzde 2.8 oranında artırarak yüzde 16.5’le sandıktan çıktı. Bir önceki seçimlerde yüzde 5 oy alan FDP ise yüzde 1.7 artışıyla oylarını yüzde 6.7’ye yükseltti. Eyalet yerel seçimlerine ilk kez katılan aşırı sağcı AfD’nin oy oranı ise yüzde 5.5 oldu.
Seçimlere katılım ise bir önceki seçimlere göre artış göstererek yüzde 47 oldu. En büyük oy kaybına uğrayan SPD’nin Eyalet Teşkilat Başkanı Ralf Stegner, “Sonuçtan memnun değilim. Biz farklı yanlarımızı ortaya koymak için çalışmaya devam etmeliyiz” dedi. Eyalet Başbakanı Daniel Günther (CDU) ise partisinin sandıktan birinci parti çıktığını ve oy kaybının AfD’nin seçime katılmasından kaynaklandığını gerekçe gösterdi.
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