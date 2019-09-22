‘AfD seçilecek parti değil’
Almanya’da aşırı sağ AfD’nin yükselişi ekonomi çevrelerini de endişelendiriyor. Eon ve Lutfhansa şirketlerinin Denetleme Kurulu Başkanı Karl Ludwig Kley, AfD ile Sol Parti’nin Alman ekonomisi için seçilecek partiler olmadığını Alman işverenlerin de tavır alması gerektiğini söyledi.
FRANKFURTER Allgemeine Sonntag gazetesine konuşan Karl Ludwig Kley, “AfD ve Sol Parti’nin güçlenmesi bizim siyasi partiler yelpazesinde olumlu perspektifler yolu değil” dedi. Kley bu açıklamasının denetleme kurulu başkanı olduğu şirketlere zarar verebileceği, iki partinin Eon aboneliğine son verebileceği sorusuna, “Olabilir. Ama bunu göze alabilmeliyiz. Myanmar’ı insan hakları ihlallerenden dolayı eleştirmek Çin’den çok daha kolay. Ama bir ülkeyi sadece kendi ticari ilişkilerinde önemli bir yeri olmadığı için eleştirmek de doğru değil” yanıtını verdi.
‘10 MİLYON EURO ÜST SINIR OLSUN’
Kley, ayrıca CEO’ların kazançlarının çok yüksek olmasını eleştirerek, “10 milyon Euro benim için üst sınır. Almanya’da hiçbir CEO 10 milyon Euro’dan fazla kazanmamalı” dedi.
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