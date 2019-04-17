AfD, Notre Dame yangınından nefret saçtı
Alman aşırı sağcı AfD’li milletvekilleri, Notre Dame’da çıkan yangın sonrası İslam karşıtı nefret mesajları paylaştı ve Paris Savcılığı’nın yangında kundaklama ya da terör bağlantılı eylem olmadığını açıklamasına rağmen yangını Müslümanların çıkardığı iddiasında bulundu.
ALMANYA’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekilleri ve Solingen teşkilatı, Notre Dame katedralinde çıkan yangın sonrası sosyal medya hesaplarında yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı içeren kışkırtıcı mesajlar paylaştı. AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Twitter’da, “Paskalya haftasında Notre Dame yandı. Mart ayında Paris’in ikinci büyük kilisesi Saint-Sulpice yandı. Şubat ayında Fransa’da 47 saldırı gerçekleşti” paylaşımını yaparak, yangını Müslümanların çıkarttığı imasında bulundu.
AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel
NOTRE DAME CAMİSİ GERÇEK OLABİLİR
Fransız yetkililerin, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığını açıklamasına rağmen Weidel’in, Müslümanları hedef alan imalarının ardından “Fransa’da Katolik kiliseleri saygısızlığa uğruyor” başlıklı bir haberi paylaşması dikkati çekti.
AfD milletvekili Anton Friesen de sosyal medya hesabından, “Notre Dame yangını bir felakettir. Esas kötüsü dinimizi ve kültürümüzü İslam’a bırakmak olur. Notre Dame camisi, tahmin edebileceğinden daha hızlı bir şekilde gerçek olabilir” ifadelerini paylaştı.
AfD Solingen Teşkilatı’nın Twitter hesabından da “Bunun arkasında İslamcı bir saldırı çıkarsa şaşırmamak gerekir” paylaşımı yapıldı ancak bu paylaşım sonra silindi.
KUNDAKLAMA VE TERÖR YOK
Paris Savcılığı, yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini duyurmuştu.
Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hıristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163’te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri’nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası’nda bulunuyor.
Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri. Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde “Meryem Ana” heykelinin yanı sıra “Gül Pencereler”, çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ’dan kalma mobilyalar bulunuyor.
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