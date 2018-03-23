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AfD milletvekilinden çirkin paylaşım

BERLİN
23.03.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD milletvekili ve Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Stephan Brandner’in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, Federal Alman Meclisi’nde büyük tepki çekti.

AŞIRI sağcı parti AfD’liler, Federal Meclis’te hemen her oturumda olay yaratmaya çalışıyor. Önce AfD milletvekili Peter Bystron, Meclis’te başbakan seçimindeki gizli oylamada, kullandığı ‘Hayır’ yazılı oy pusulasını Twitter’dan paylaşarak, iç tüzük kurallarını hiçe saydı. Bystron gizli oylamada kullandığı oyu açığa vurduğu için iç tüzüğe aykırı davranmaktan bin euro para cezasına çarptırıldı.

AfD milletvekilinden çirkin paylaşım

Şimdi de AfD’li Hukuk Komisyonu Başkanı Stephan Brandner’in Twitter paylaşımı Meclis’i karıştırdı. Brandner’in, Federal Meclis’teki başbakan seçiminde ‘Angela Merkel’ yazılı oy pusulasını iki tuvalet kağıdı rulosunun üzerine koyup fotoğrafını çektiği ve bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Brandner, fotoğrafın altına da “Erkekler tuvaletinde bulundu. Hangi CDU’lu benden önce oradaydı acaba?” diye yazdı ve yanına da gülen emoji koydu.

AfD milletvekilinden çirkin paylaşım

Brandner’in bu paylaşımı Federal Meclis’teki partilerin tepkisini çekti. Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble’nin de olaya çok kızdığı kaydedildi.
Brandner, Thüringen Eyalet Meclisi’nde milletvekilliği döneminde de 32 kez iç tüzüğe aykırı hareketten uyarılmış, iki kez oturumdan çıkarılmıştı. Brandner ise bundan gurur duyuyormuş gibi iç tüzüğe karşı geldiği 32 olayı bir liste yaparak, Twitter hesabından paylaşmıştı.

AfD milletvekilinden çirkin paylaşımStephan Brandner

Etiketler: Almanya , avrupadan haberler
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