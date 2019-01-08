AfD milletvekili Frank Magnitz’e sokakta saldırı
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD Federal Meclis milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde sokakta gezdiği sırada birden fazla kişinin saldırısına uğradı.
AYNI zamanda AfD Bremen Teşkilat Başkanı olan Magnitz, aldığı darbelerle yere düştü. Yerdeyken milletvekilinin kafası da dahil vücudunun çeşitli yerlerine tekme atan saldırganlar, çevredekilerin polise haber vermesi üzerine kaçarak izlerini kaybettirdi.
Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 66 yaşındaki Magnitz, hastanede tedavi altına alındı. Bremen polisi milletvekiline yakın koruma tahsis etti. Maskeli saldırganları yakalamak için polis ve savcılık soruşturma başlattı. Polis saldırının siyasi motifli olduğundan hareket ediyor. 3 Ocak’ta da Döbeln kentinde AfD’li bir milletvekilinin bürosu saldırıya uğramıştı.
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