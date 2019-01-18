AfD, İsviçreli bağışçıların ismini Federal Meclis’e verdi
Almanya’da siyasi parti yasalarına aykırı olarak AB üyesi olmayan bir ülkeden ve yabancı iş insanlarından üstelik de bildirmesi gereken meblağın neredeyse üç katı bağış almasına rağmen bunu bildirmeyerek yasaları seri olarak ihlal eden aşırı sağcı AfD, 130 bin euronun kaynağı 14 İsviçrelinin ismini Federal Meclise vermek zorunda kaldı.
AŞIRI sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD), bağış skandalıyla ilgili Federal Meclis Başkanlığına bilgi verdi. AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel’in kayıtlı olduğu AfD’nin Bodensee teşkilatına İsviçre kaynaklı 130 bin Euro bağış yapıldığıyla ilgili skandal geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkınca, Federal Meclis Başkanlığı AfD’den bilgi istemişti. Hazırladığı bağışla ilgili raporu meclis başkanlığına veren AfD, bağışçı 14 kişinin isimini ve ticari faaliyetleriyle ilgili bilgileri de rapora ekledi.
YABANCILARDAN BAĞIŞ ALDI
AfD’nin siyasi parti yasalarına aykırı bir şekilde AB üyesi olmayan ülkeden ve yabancı iş insanlarından bağış aldığı ortaya çıkmıştı. Üstelik Alman siyasi parti yasalarına göre bir parti 50 bin Euro’dan fazla bağışı Federal Meclis’e bildirmek zorundayken bildirmemişti de. Alman siyasi partiler, AB üyesi olmayan bir ülkeden yapılacak bağışı, sadece bağışçının Alman vatandaşı olması durumunda kabul edebiliyor.
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