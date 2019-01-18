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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
18.01.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

AfD, İsviçreli bağışçıların ismini Federal Meclis’e verdi

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AfD, İsviçreli bağışçıların ismini Federal Meclis’e verdi

Almanya’da siyasi parti yasalarına aykırı olarak AB üyesi olmayan bir ülkeden ve yabancı iş insanlarından üstelik de bildirmesi gereken meblağın neredeyse üç katı bağış almasına rağmen bunu bildirmeyerek yasaları seri olarak ihlal eden aşırı sağcı AfD, 130 bin euronun kaynağı 14 İsviçrelinin ismini Federal Meclise vermek zorunda kaldı.

AŞIRI sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD), bağış skandalıyla ilgili Federal Meclis Başkanlığına bilgi verdi. AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel’in kayıtlı olduğu AfD’nin Bodensee teşkilatına İsviçre kaynaklı 130 bin Euro bağış yapıldığıyla ilgili skandal geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkınca, Federal Meclis Başkanlığı AfD’den bilgi istemişti. Hazırladığı bağışla ilgili raporu meclis başkanlığına veren AfD, bağışçı 14 kişinin isimini ve ticari faaliyetleriyle ilgili bilgileri de rapora ekledi.

YABANCILARDAN BAĞIŞ ALDI
AfD’nin siyasi parti yasalarına aykırı bir şekilde AB üyesi olmayan ülkeden ve yabancı iş insanlarından bağış aldığı ortaya çıkmıştı. Üstelik Alman siyasi parti yasalarına göre bir parti 50 bin Euro’dan fazla bağışı Federal Meclis’e bildirmek zorundayken bildirmemişti de. Alman siyasi partiler, AB üyesi olmayan bir ülkeden yapılacak bağışı, sadece bağışçının Alman vatandaşı olması durumunda kabul edebiliyor.

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