AfD ile kesinlikle...
SPD’nin geçici üç genel başkanından biri olan Manuela Schwesig, Berlin’deki parti genel merkezinde Saksonya ve Brandenburg seçimlerini değerlendirdi. Schwesig’e, Brandenburg Eyalet Başbakanı ve SPD’nin liste başı adayı Dietmar Woidke ile Saksonya Eyaleti liste başı adayı Martin Dulig de eşlik etti.
PAZAR günü yapılan iki seçimde seçmenin ikiye bölündüğünü belirten Schwesig, hem SPD’nin hem de CDU’nun Almanya’nın doğu eyaletlerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini söyledi. Schwesig, “Seçmenler, Saksonya ve Brandenburg başbakanlarının, AfD’ye karşı eyaletlerini iyi savunduklarını verdikleri oylarla gösterdi” dedi. Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke ise, “AfD’nin aldığı sonuç bizim düşünmemizi gerektiriyor” dedi. İstikrarlı bir hükümet kurmayı hedeflediğini belirten Woidke, koalisyon öngörüşmelerine bu hafta içinde başlayacağını belirtti. Ön görüşmelerin CDU ile başlayacağının altını çizen Woidke, daha sonra diğer partilerle görüşeceğini, AfD ile ise kesinlikle işbirliği yapmayacağını söyledi. Woidke “Hükümette yer alabilecek tüm partilerle ön görüşmeler yapacağız. Seçimi son metrelerinde de olsa kazandığımız için mutluyum” dedi.
Martin Dulig ise partisinin Saksonya’da aldığı sonucun kendisi için hayal kırkılığı olduğunu söyledi. Dulig, “Siyasette yeni bir iletişim kültürüne ihtiyacımız var” dedi.
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