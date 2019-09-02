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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
02.09.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

AfD ile kesinlikle...

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AfD ile kesinlikle...

SPD’nin geçici üç genel başkanından biri olan Manuela Schwesig, Berlin’deki parti genel merkezinde Saksonya ve Brandenburg seçimlerini değerlendirdi. Schwesig’e, Brandenburg Eyalet Başbakanı ve SPD’nin liste başı adayı Dietmar Woidke ile Saksonya Eyaleti liste başı adayı Martin Dulig de eşlik etti.

PAZAR günü yapılan iki seçimde seçmenin ikiye bölündüğünü belirten Schwesig, hem SPD’nin hem de CDU’nun Almanya’nın doğu eyaletlerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini söyledi. Schwesig, “Seçmenler, Saksonya ve Brandenburg başbakanlarının, AfD’ye karşı eyaletlerini iyi savunduklarını verdikleri oylarla gösterdi” dedi. Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke ise, “AfD’nin aldığı sonuç bizim düşünmemizi gerektiriyor” dedi. İstikrarlı bir hükümet kurmayı hedeflediğini belirten Woidke, koalisyon öngörüşmelerine bu hafta içinde başlayacağını belirtti. Ön görüşmelerin CDU ile başlayacağının altını çizen Woidke, daha sonra diğer partilerle görüşeceğini, AfD ile ise kesinlikle işbirliği yapmayacağını söyledi. Woidke “Hükümette yer alabilecek tüm partilerle ön görüşmeler yapacağız. Seçimi son metrelerinde de olsa kazandığımız için mutluyum” dedi.
Martin Dulig ise partisinin Saksonya’da aldığı sonucun kendisi için hayal kırkılığı olduğunu söyledi. Dulig, “Siyasette yeni bir iletişim kültürüne ihtiyacımız var” dedi.

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