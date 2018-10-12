AfD gençlik örgütüne baskın
Bavyera polisi, aşırı sağcı ve İslam karşıtı AfD gençlik örgütü üyelerinin evlerine baskın düzenledi.
Bayreuth, Augsburg, Amberg ve Münih yakınlarındaki evlere baskın yapan polis, suç delili aradı. Bavyera’da iktidarda bulunan CSU Genel Merkezinde eylem yapan AfD’li gençler, Almanya’da cinsel saldırıya uğramış ve öldürülmüş kadınların isimlerini kırmızı boyayla duvarlara ve yerlere yazmışlardı.
Burada yaptıkları açıklamada Başbakan Angela Merkel ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in ölümlerden sorumlu tutan AfD gençlik örgütü üyeleri, iki liderin de ellerinin kanlı olduğunu ileri sürmüştü. AfD’nin gençlik örgütü internet sayfalarında da Merkel’in sadece Almanya’daki şiddet ve ölümlerden değil, tüm Avrupa genelinde işlenen suçların ve cinayetlerin sorumlusu olduğu yazılmıştı. Savcılık, baskının CSU yöneticilerinin şikayeti üzerine yapılmadığını belirtti.
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