AfD, CDU ile koalisyon kurmak istiyor
Thüringen’de büyük başarı sağlayan AfD’nin hedefi iktidar olmak. Bunun için seçimlerde üçüncü parti çıkan CDU ile koalisyon kurmak isteyen AfD Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Alexander Gauland, CDU’ya, “Birlikte hükümet kuralım” çağrısı yaptı.
CDU’nun Sol Parti’yle koalisyon kurması durumunda batı eyaletindeki üyelerin büyük huzursuzluk yaşayacağını iddia eden Gauland, AfD’nin Thüringen Eyalet seçimlerindeki liste başı adayı Björn Höcke’ye yönelik eleştirileri kabul etmedi.
‘FAŞİST DEĞİL’
Gauland, “Höcke faşist değil. Partinin en sağında da yer almıyor. Partinin merkezinde bulunuyor” dedi. Höcke de seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Görkemli başarı elde ettik” dedi. Höcke “Biz şimdi eyaleti yönetmek istiyoruz” açıklaması da yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle