AfD bu kez düğün salonuna karşı çıktı!

AfD, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesinde, Bad Camberg Würges’te yapımı planlanan salonun çoğunlukla Türkiye kökenli vatandaşların düğün ve toplantıları için kullanacağını, bunun da Türklerin uyum sağlamadıklarının ve paralel yaşam sürdürdüklerinin ispatı olduğunu savundu. Yeşiller yönetimindeki Sosyal ve Uyum Bakanlığı ise önergeye şu cevabı verdi: “Hessen Eyalet entegrasyon politikası tüm vatandaşlarımıza eşit fırsatlar sunuyor ve sunmaya devam edecek. Irk veya etnik kökeni, ayrımcılık hiçbir talepte, onayda, izinde ya da faaliyette söz konusu olamaz.”

AfD GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili sosyal medyadan mesaj paylaşan Yeşiller Hessen Eyalet milletvekili Taylan Burcu ise şunları söyledi: “Sağ popülist ve yabancı düşmanı AfD yine gerçek yüzünü gösterdi. Bu kez Hessen eyaletinde Bad Camberg Würges’de yapılacak 400 kişilik bir düğün salonunu hedefe aldı. Sebep, yatırımcısı ve işletecek olan vatandaşın Türkiye kökenli olması. Ve bundan dolayı orada çoğunlukla Türkiye kökenli insanların kutlamaları ve bilhassa düğünleri olacak. Bazı Bad Cambergli vatandaşlar bu projeyi engellemek amacıyla bir halk girişimi gerçekleştirdiler. Korkularını ‘çevre kirliliği ve ses rahatsızlığı olabilir’ diye gösteriyorlar. AfD milletvekilleri, bu protestoları fırsat bilip gündem yaratmak için saçma ve yersiz nedenler öne sürerek konuyu Hessen Eyalet Meclisi’ne taşımaya çalıştılar. Hatta bunu Türkiye kökenli insanların burada uyum sağlamak ve paralel yaşam sürdüğünü için ispat olarak görüyorlarmış.”

‘MECLİSLERDEN UZAK TUTABİLİRİZ’

“AfD’nin sunduğu nedenler ve önerge bakanlık tarafından reddedildi. Sağcı partinin bu denemesi insanlarımıza örnek olsun. İnsanlarımız onların ırkçı politikasından birinci derecede etkileniyor. Bilhassa bu sebepten dolayı oy hakkı olanlar seçimlere katılıp demokrat bir partiye oy vermeli. Ancak bu şekilde, bu ırkçı partiyi meclislerden uzak tutabiliriz. Bunlara fırsat vermeyelim, ırkçılığa ve sağcılara karşı eylemlere, diğer etkinliklere katılarak karşılık verelim.”