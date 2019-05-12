AfD başkanı: Yeşiller’den başbakanı kaldıram, Almanya’yı terk ederim
Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD Lideri Jörg Meuthen, bir gün Yeşiller’den başbakan seçilmesini kaldıramayacağını ve Almanya’yı ciddi ciddi terk edebileceğini söyledi.
AFP ajansına konuşan AfD Lideri Jörg Meuthen Meuthen, ‘Almanya’da bir gün Yeşillerli bir başbakan seçilmesini kaldıramayacağını söyledi. Meuthen, “O zaman Almanya’yı terk etmeyi ciddi ciddi düşünürüm. Ben bunu kaldıramam” diye konuştu.
Yeşiller’in parti programını ‘saçma’ olarak niteleyen Meuthen, buna kadınlara diplomatik süreçte daha büyük yer verilmesini isteyen ‘feminist bir dış ve güvenlik politikası’ talebini örnek gösterdi.
YEŞİLLERLİ BAŞBAKAN MÜMKÜN
Yeşiller’in oyları anketlerde sürekli yükseliyor. Anketler Yeşiller’in yüzde 20 oy alacağını ve Hıristiyan Birlik Partilerinden sonra ikinci güçlü parti olacağını gösteriyor. Almanya’da Yeşiller Eşbaşkanı Habeck’i başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 25.
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