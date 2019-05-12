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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
12.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

AfD başkanı: Yeşiller’den başbakanı kaldıram, Almanya’yı terk ederim

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AfD başkanı: Yeşiller’den başbakanı kaldıram, Almanya’yı terk ederim

Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD Lideri Jörg Meuthen, bir gün Yeşiller’den başbakan seçilmesini kaldıramayacağını ve Almanya’yı ciddi ciddi terk edebileceğini söyledi.

AfD başkanı: Yeşiller’den başbakanı kaldıram, Almanya’yı terk ederimAFP ajansına konuşan AfD Lideri Jörg Meuthen Meuthen, ‘Almanya’da bir gün Yeşillerli bir başbakan seçilmesini kaldıramayacağını söyledi. Meuthen, “O zaman Almanya’yı terk etmeyi ciddi ciddi düşünürüm. Ben bunu kaldıramam” diye konuştu.
Yeşiller’in parti programını ‘saçma’ olarak niteleyen Meuthen, buna kadınlara diplomatik süreçte daha büyük yer verilmesini isteyen ‘feminist bir dış ve güvenlik politikası’ talebini örnek gösterdi.

YEŞİLLERLİ BAŞBAKAN MÜMKÜN
Yeşiller’in oyları anketlerde sürekli yükseliyor. Anketler Yeşiller’in yüzde 20 oy alacağını ve Hıristiyan Birlik Partilerinden sonra ikinci güçlü parti olacağını gösteriyor. Almanya’da Yeşiller Eşbaşkanı Habeck’i başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 25.

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