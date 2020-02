AfD ağzıyla konuşan CDU’lular

CDU’lu Federal Meclis milletvekili Philipp Amthor, “Şurası çok açık, unutulmamalı ki antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) tabiatıyla İslam etkili kültür çevrelerinde özellikle daha fazla mevcut. Özellikle son yıllardaki göçmen akını (İslam ülkelerinden gelen sığınmacılar) nedeniyle Yahudilerin endişeleri daha da arttı” diyerek, İslam düşmanlığıyla oy avcılığı yapan AfD’lilerin dilini kullandı.

Aradan çok geçmeden, önceki yıl CDU’nun genel başkanlığına soyunan, ancak Annegret Kramp-Karrenbauer karşında tutunamayan Friedrich Merz de benzer bir yaklaşım sergiledi.

2021 yılında yapılacak genel seçimlerde muhafazakar kanadın olası başbakan adayları arasında ismi geçen Merz, “Auschwitz’in kurtarılışından 75 yıl sonra, ağırlıklı olmak üzere sağdan, ama 2015/2016 yıllarındaki göç yüzünden (Suriyeli sığınmacılar) de yeniden Yahudi düşmanlığı yaşıyoruz. Göçmenlerin çoğu kendi ülkelerinde kafalarına öyle sokulduğu için Yahudi düşmanlığını buraya taşıyorlar” diyerek, adeta AfD’nin ekmeğine yağ sürdü.

*

CDU’lu politikacıların bu yaklaşımlarına, ağırlıklı olarak Yeşiller ve Sol Parti’den tepkiler geldi.

Philipp Amthor ve Friedrich Merz’i Holokost olarak bilinen Yahudi katliamına ‘suç ortağı aramakla’ suçlayanlar bile oldu.

CDU’nun eski Genel Sekreteri Ruprecht Polenz, “Soykırım, Müslüman olmayan Almanlar tarafından yapıldı. Bugün biz bunu hatırlıyor ve kurbanları anıyoruz” içerikli bir mesaj paylaşarak, kendi partisinden olan her iki politikacının da söylemlerini isim vermeden eleştirdi.

Hiç şüphesiz Müslümanlar arasında da Yahudi düşmanları vardır.

Ama Auschwitz’in kurtarılışının 75’inci yılında, hem de durduk yerde Müslümanların Almanların tarihine ‘kara leke’, hatta ‘kapkara leke’ olarak geçen Holokost’la ilişkilendirmek istenmesini anlamak da kabul etmek de mümkün değildir.

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı adına yapılan bir kamuoyu yoklamasına bakıyorum.

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde son yıllarda Yahudi düşmanlığı görünür biçimde artmış.

Aynı kamuoyu yoklamasına göre, AB ülkelerinde yaşayanların yüzde 61’i de bu yönde düşünüyor.

Almanya’da yaşayan ve son yıllarda Yahudi düşmanlığının arttığını düşünen Yahudi kökenlilerin oranı ise yüzde 86’yı buluyor.

AB ülkelerindeki Yahudi kökenlilerin yüzde 85’i Yahudi düşmanlığını, yaşadıkları ülkenin ‘en büyük sosyal ve politik sorunu’ olarak görüyor.

Almanya’da da öyle.

*

Dünya Yahudi Kongresi adına yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 27’si Yahudi düşmanı görüşe sahip.

‘Elit’ olarak nitelen, iyi eğitimli ve varlıklı Almanlar arasında bile bu oran yüzde 18’i buluyor.

Ancak her üç Alman’dan ikisi, Yahudi düşmanlığına karşı mücadele vermeye hazır olduğunu söylüyor.

Her üç Alman’dan biri de Yahudi düşmanlığını protesto gösterilerine katılacağını.

Bu, hiç şüphesiz sevindirici bir sinyaldir.

Ama son yıllarda artan Yahudi düşmanlığı yüzünden özellikle Fransa’dan İsrail’e göç eden Yahudi kökenlilerin sayısında önemli ölçüde artış olmuş.

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları, Almanya’yı terk edip İsrail’e yerleşme düşüncesi taşıyan Yahudi kökenlilerin sayısının arttığını da ortaya koymakta.

Bu gelişme gerçekten tedirgin edicidir.

Ama en tedirgin edicisi ve en korkuncu ise her dört Alman’dan birinin “Holokost gibi bir şey Almanya’da günümüzde de yaşanabilir” görüşünü paylaşmasıdır.

Bu gerçekten Almanya ve Almanlar adına utanç verici bir olgudur.