Adında Türk olan ne varsa saldırıya uğruyor

ALMANYA’daki terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Türkiye’nin Afrin’e başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekatından sonra ülkedeki Türk temsilciliklerine, Türk camilerine, derneklere, işyerlerine ve Türklere saldırmaya başladı. Son 6 hafta içinde 19 Türk camisi saldırıya uğradı. DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun açıkladığı verilere göre ise yılbaşından bu yana sadece cami saldırısı 25’i buldu.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ise saldırılar peşpeşe geldi. Cumartesiyi pazara bağlayan gece, Berlin’de DİTİB’e bağlı Koca Sinan Camii kundaklandı. Pazar gecesi ise Kuzey Ren Vestfalya’daki Ahlen kentinde Türk Kültür Ocağı molotoflu saldırıya hedef oldu. Saldırılar dün gece de devam etti. Köln’de Eyüp Sultan Camii, Berlin’de Türkiyem adlı restoran saldırıların hedefi oldu. Caminin camlarına ve duvarlarına Afrin harekatına karşı yazılar yazan PKK/PYD yandaşları, Berlin’deki restorana ise taşlarla saldırdı.

POLİS TELEFON ETTİ

Kendilerini ‘Apocu Gençlik’ olarak adlandıran terör örgütü yandaşlarının Almanca çağrısında, sol otonom grupların, ‘Afrin operasyonu’ nedeniyle pazartesi akşamından itibaren Türk temsilcilikleri, işyeri ve kurumlarına, Alman siyasi parti bürolarına saldırılar düzenleyeceklerini ve bu saldırılara kendilerinin de katılacağını açıkladı.

Terör örgütü yandaşlarının saldırı çağrısı üzerine Alman güvenlik birimleri alarma geçti. Polis, bazı büyük kentlerde saldırıya hedef olabilecek Türk dernek ve camileri telefonla arayarak, güvenlik önlemlerini artırdıklarını bildirdi.





İÇİŞLERİ TETİKTE

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Hürriyet gazetesinin yeni gelişmeler nedeniyle ne tür güvenlik önlemleri alındığı sorusuna, “Bizim sokaklarımızda hiçbir şiddet ve suç unsuruna asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik birimleri güncel olaylar nedeniyle sürekli işbirliği içinde” cevabını verdi ve güvenlik önlemlerinden eyaletlerin yetkili olduğuna dikkati çekti.

‘HABERİMİZ VAR’

Bavyera İçişleri Bakanlığı ise Hürriyet’e, tüm emniyet müdürlüklerini yeni gelişmeler ve olaylar üzerine bilgilendirdiklerini, Asayiş Şubesiyle devamlı bağlantı içinde olduklarını, güvenlik önlemlerini yeni duruma göre uygun hale getirmeleri talimatı verdiklerini, hangi kurum ve kuruluşlarda güvenlik önlemlerinin artırılacağına yetkili emniyet müdürlüklerinin karar vereceğini açıkladı.

Bavyera İçişleri Bakanlığı yetkilisi, terör örgütü yanlılarının söz konusu şiddet çağrısından polisin haberi olduğunu söyledi.

SAVCILIK TAKİPTE

Federal Savcılık da gelişmeleri ve saldırıları yakından takip ettiklerini, ancak henüz bir soruşturma başlatmadıklarını açıkladı. Soruşturma için saldırıların bir terör örgütü ya da grubu tarafından yapıldığına dair ipuçlarının olması gerektiğini belirten Federal Savcılık yetkilisi, tehdit çağrısına karşı da Federal Savcılık tarafından henüz bir soruşturma açılmadığını söyledi.

KRV: ÖNLEMLER ALINDI

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı sözcüsü, eyalette gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Saldırıları kınadıklarını ve şiddetin hiçbir zaman tartışma konusu olamayacağını belirten bakanlık sözcüsü, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurguladı.