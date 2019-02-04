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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA - Fotoğraf: AA
04.02.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

‘Adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik’

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‘Adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin “İngilizler düzensiz Brexit’i önlemek istiyorsa, teklifimiz masada. Biz adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik” dedi.

MAAS, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere verdiği röportajda, AB’de kalacak 27 ülkenin İngiltere ile müzakere edilen Brexit anlaşmasının bir uzlaşma olduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarını söyledi. Şimdi sıranın İngiltere’de olduğunu vurgulayan Maas, “İngilizler düzensiz Brexit’i önlemek istiyorsa teklifimiz masada. Biz adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettik” ifadesini kullandı.
Maas, İngilizlerin AB’de kalacağı yönünde bir umut taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya, “Bunu çok isterdim. Ancak bu konuda illüzyona kapılmamamız lazım. Brexit’ten dönüş olasılığı fevkalade düşük” cevabını verdi.

ÖNERİLER BEKLİYORUZ
İngiltere’nin AB’den ayrılmasının üzücü olduğunu belirten Maas, “AB, İngiltere olmadan fakir olacak. Bu, büyük bir kayıp. Ancak İngilizler buna böyle karar verdi ve bizim bunu kabul etmemiz lazım” dedi.
Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında ‘sert sınır’ olmaması gerektiğini de söyleyen Maas, Kuzey İrlanda ihtilafının yeniden alevlenmemesi gerektiğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Brexit konusunda İngiltere’den öneriler beklediklerini kaydetti.

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