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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BERLİN
05.04.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Adem’i kim neden öldürdü?

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Adem’i kim neden öldürdü?

Pazartesi günü hobi bahçesinde öldürülen Adem Demirel’in katili ya da katilleri hakkında polis herhangi bir iz bulamadı. Adem Demirel’in annesi Hayriye Demirel, “Oğlumu kim, niçin öldürdü” diye feryat ediyor.

ALMANYA’nın Ingolstadt kentinde 36 yaşındaki Adem Demirel, Scherm Lojistik şirketinde vardiya şefiydi. Pazartesi günü paskalya tatilinde hayat arkadaşı ve iki oğluyla birlikte kahvaltı etti ve saat 10.00 gibi “Kısa bir işim var. Onu halledip geleceğim” diye evden çıktı. Ama bir daha dönmedi. 

Adem Demirel’in akşam çalışması gerekiyordu. İşe gelmeyince, bir iş arkadaşı merak edip aradı. Cep telefonu cevap vermedi. Demirel’in Gaimersheim’da bir hobi bahçesi vardı. Sık sık oraya takılıyordu. İş arkadaşı, uyuyup kalmış olabilir diye hobi bahçesine gitti ve saat 17.30 civarında Adem Demirel’i bahçede kanlar içinde ölü buldu.

Adem’i kim neden öldürdü

KÖPEKLERLE BİRLİKTE ARADILAR
Polis hemen olay yerine gelerek iz tespitine başladı. Eichstaett Emniyet müdürlüğünden 35 polis memuru olay yeri ve yanıbaşındaki ormanda arama tarama çalışması başlattı. Belirli aralıklarla ve aynı hizada ormanda yürüyerek iz arayan polislere bir de kan izi ve elbise parçaları araması için iz süren polis köpeği eşlik etti. Çalılıklar ve sık ağaçların bulunduğu ormanda polisler kene ısırmasına karşı pantolonların paçalarını bağladı. Tüm aramalara rağmen katil ya da katilleri yakalatacak sıcak bir ize rastlanmadı.
Ingolstadt Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Michaela Grob, bazı eşyalar bulunduğunu, bu eşyaların incelendiğini belirtti, ancak ormanda bazı eşyaların bulunmasının da normal olduğunu belirtti. Bulunan eşyalar arasında bir eldiven ve küçük bir ekmek bıçağı bulunuyor.

Adem’i kim neden öldürdü

AYDIN’DA TOPRAĞA VERİLECEK
7 ve 12 yaşında iki oğlu olan Adem Demirel, müzik dinlemeyi, yüzmeyi, futbol oynamayı seven birisiydi. Bir ara amatör futbol kulübünde antrenörlük de yaptı. Adem Demirel’in Ingolstadt kentinde yaşayan annesi Hayriye Demirel (63), “Pazar günü birlikte çay içtik. Şimdi öldü. Oğlumu kim, niçin öldürdü” diye feryat ediyor.
Adem Demirel’in cenazesi memleketi Aydın’da toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderilecek. Cinayetin üzerinden üç gün geçmiş olmasına rağmen halen katili yakalatacak bir iz bulunamaması, “Adem Demirel tesadüfen mi cinayete kurban gitti?” sorusuna yol açtı. Ingolstadt polisi, Demirel’in, cesedinin bulunduğu yerde öldürüldüğünden hareket ediyor. Polis esrarengiz cinayeti aydınlatmak için olay günü ormanda ve bahçe civarında gezintiye çıkanların vereceği, bir şüpheli otomobil plakası gibi önemli bir ipucu bekliyor.

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