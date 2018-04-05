Adem’i kim neden öldürdü?

ALMANYA’nın Ingolstadt kentinde 36 yaşındaki Adem Demirel, Scherm Lojistik şirketinde vardiya şefiydi. Pazartesi günü paskalya tatilinde hayat arkadaşı ve iki oğluyla birlikte kahvaltı etti ve saat 10.00 gibi “Kısa bir işim var. Onu halledip geleceğim” diye evden çıktı. Ama bir daha dönmedi.

Adem Demirel’in akşam çalışması gerekiyordu. İşe gelmeyince, bir iş arkadaşı merak edip aradı. Cep telefonu cevap vermedi. Demirel’in Gaimersheim’da bir hobi bahçesi vardı. Sık sık oraya takılıyordu. İş arkadaşı, uyuyup kalmış olabilir diye hobi bahçesine gitti ve saat 17.30 civarında Adem Demirel’i bahçede kanlar içinde ölü buldu.





KÖPEKLERLE BİRLİKTE ARADILAR

Polis hemen olay yerine gelerek iz tespitine başladı. Eichstaett Emniyet müdürlüğünden 35 polis memuru olay yeri ve yanıbaşındaki ormanda arama tarama çalışması başlattı. Belirli aralıklarla ve aynı hizada ormanda yürüyerek iz arayan polislere bir de kan izi ve elbise parçaları araması için iz süren polis köpeği eşlik etti. Çalılıklar ve sık ağaçların bulunduğu ormanda polisler kene ısırmasına karşı pantolonların paçalarını bağladı. Tüm aramalara rağmen katil ya da katilleri yakalatacak sıcak bir ize rastlanmadı.

Ingolstadt Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Michaela Grob, bazı eşyalar bulunduğunu, bu eşyaların incelendiğini belirtti, ancak ormanda bazı eşyaların bulunmasının da normal olduğunu belirtti. Bulunan eşyalar arasında bir eldiven ve küçük bir ekmek bıçağı bulunuyor.





AYDIN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

7 ve 12 yaşında iki oğlu olan Adem Demirel, müzik dinlemeyi, yüzmeyi, futbol oynamayı seven birisiydi. Bir ara amatör futbol kulübünde antrenörlük de yaptı. Adem Demirel’in Ingolstadt kentinde yaşayan annesi Hayriye Demirel (63), “Pazar günü birlikte çay içtik. Şimdi öldü. Oğlumu kim, niçin öldürdü” diye feryat ediyor.

Adem Demirel’in cenazesi memleketi Aydın’da toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderilecek. Cinayetin üzerinden üç gün geçmiş olmasına rağmen halen katili yakalatacak bir iz bulunamaması, “Adem Demirel tesadüfen mi cinayete kurban gitti?” sorusuna yol açtı. Ingolstadt polisi, Demirel’in, cesedinin bulunduğu yerde öldürüldüğünden hareket ediyor. Polis esrarengiz cinayeti aydınlatmak için olay günü ormanda ve bahçe civarında gezintiye çıkanların vereceği, bir şüpheli otomobil plakası gibi önemli bir ipucu bekliyor.