ADD’den BIG’e birleşme tepkisi

“AKTİF siyaset üretemeyen BIG Partisi, bu konuyu ısıtıp ısıtıp prim yapmayı amaçlıyor, lakin daha çok fitneye sebep oluyor. Partimiz şimdiye dek her ne kadar cevap vermemeyi tercih ettiyse de, BIG Partisi basın üzerinden oyun kurmaya çalışıyor. Bu yazımız ile defalarca tekerrür eden bu çirkinliğe bir son verilmesini ümit ediyoruz. Alman Demokratlar Birliği kurulduğu günden bu yana atak olduğu kadar dinamik bir çizgi izlemekte ve bu yüzden birçok sorunla karşılaşmış bulunmaktadır. Yeni bir parti olmasına rağmen, küçüklük sendromuna girmeden Alman siyasetine defalarca yön vermiş ve büyük ses getiren siyasi konulara el atmıştır. Bunları yaparken, Alman siyasetinden, Alman medyasından, Alman hukuki sisteminden yediği darbeler yetmezmiş gibi, aslında aynı yolda bulunduğu kurumlardan da açıktan veya gizliden saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırıları ve çamur atma kampanyalarını yapanların içinde maalesef BIG Partisi çoğu kez başrolü almıştır.”

‘SAYI DOĞRU DEĞİL’

“Aktif siyaset yürütemeyen, açık bir stratejisi olmayan, hedef üretemeyen, seçimlere dahi katılmayan bir parti, hem bizim hem de halkın nezdinde maalesef partilik görevini yitirmiştir. Daha önce birleşme konusu hakkında BIG Partisi yönetiminin bahsettiği gibi beş teklif değil, iki görüşme gerçekleşmiştir. Belirtilen sayı katiyen gerçek dışıdır. Alman Demokratlar Birliği yönetimi ve tabanı bu konuya sıcak baktığı için görüşme teklifini kabul etmiş ve ilk görüşme Hamburg’ta Remzi Aru ve Halil Ertem ile birlikte, ikinci görüşme ise Offenbach am Main’de Remzi Aru, Ramazan Akbaş, Halil Ertem ve Uğur Karadağ ile birlikte yapılmıştır. Son görüşmenin sekiz saatinin dört saatinde Haluk Yıldız tarafından tek taraflı BIG Partisi propagandası yapıldı ve kişisel ortaya Haluk Bey’in kişisel çıkarlarının hesapları çıkarıldı. Biz bu gibi kişisel hesaplara karşı olmamıza rağmen hukuki yönden de mecburi olan ‘üyelere sorma’ görevimizi yerine getirip, kesin cevap vereceğimizi belirtmemiz üzerine, Sayın Haluk Yıldız bunun gerekli olmadığını belirterek bize hemen karar vermemiz konusunda baskı yapmaya çalışmıştır ve bu yüzden toplantı sabaha karşı beşe kadar sürmüştür.”

‘KARA PROPAGANDA’

“Bu görüşmenin sonuçları henüz netleşmeden, üyelerimize sormaya fırsat olmadan BIG Partisi maalesef çok hızlı ve yoğun bir şekilde kara propaganda yapmaya başlamış, seçimleri boykot etme kararı almış ve seçmenlerimizin aklını bulandırmaya devam etmiştir. Elimizde çok önemli bilgiler mevcut olmasına rağmen bunları paylaşmamayı uygun gördük. Bu ve bunun gibi ve açıklamak istemediğimiz olaylara rağmen, Alman Demokratlar Birliği olarak UETD arabuluculuğu ile tekrar masaya oturup şartları ortak olarak hakemler eşliğinde çözmeyi teklif ettik ve bu teklifimiz maalesef cevapsız bırakıldı. Bu teklife cevap verilmemesine rağmen partimiz adına 3 Mart 2018 tarihinde yollamış olduğumuz mektuba da hiçbir şekilde cevap verilmedi. Tüm bu olanlar göz önüne alınarak, yönetim ve üyeler olarak BIG Partisi ile birleşmeye artık kesinlikle sıcak bakmıyor ve BIG Partisi’ni gerçek siyaset yapmaya davet ediyoruz. Seçimden kaçan bir oluşuma, yönetim ve taban olarak maalesef artık parti gözüyle bakamıyoruz.”

Son eyalet seçimlerinde, 900 bin civarında Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde BIG Partisi 17 bin 455 oy (yüzde 0.2), ADD 13 bin 653 oy (yüzde 0.2) oy alabilmişti.