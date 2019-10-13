Adaylar son sözlerini söyledi, sıra üyelerde
Andrea Nahles’in haziran ayı başında istifasıyla boşalan SPD Genel Başkanlığı için yarışan 14 aday, bugüne kadar üyelerle yaptıkları toplantılarda partiyi nasıl yöneteceklerini anlattı. 23’üncü ve son toplantı ise Münih’te yapıldı. 14 aday kürsüye çıktı, SPD için yapacaklarını söyledi. Ancak 2 aday kürsüde adaylıktan çekildiğini açıkladı.
FEDERAL Meclis milletvekili Hilde Mattheis ile Hizmet Sendikası yöneticisi Dierk Hirschel, sol adayların seç ilebilmesi için adaylıktan çekildiklerini duyurdu. Böylece 1 Eylül’de SPD liderliği için yola çıkan 17 adaydan 5’i yarıştan çekilmiş oldu ve eş genel başkanlık için 6 çift yarışta kaldı.
SPD’nin 425 bin üyesi partiyi kimin yöneteceğine karar verecek. Üyeler pazartesi gününden itibaren oylarını kullanmaya başlayacak. En çok oyu alan iki aday partinin başına geçecek. Üyelerin verdiği oylarla seçilen eş genel başkanlar 26 Ekim’de kamuoyuna duyurulacak. Adaylar arasında Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ile partinin hükümetten çekilmesini savunan Karl Lauterbach da bulunuyor. Tüm adaylar, gerçekleşen 23 üye toplantısının tümünde, seçilemedikleri takdirde parti yönetimine tüm güçleriyle destek olma sözü verdi.
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