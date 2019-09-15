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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
15.09.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Aday oldu, partide tartışma başladı

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Aday oldu, partide tartışma başladı

Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkan adayı olduğunu açıklayan Cem Özdemir’e destek arttı.

FRANKFURTER Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Yeşiller milletvekili, “Cem Özdemir’in seçilme şansının olup olmadığını geçen hafta bana sorsalardı gülerdim. Aradan geçen beş günde şimdi farklı görüyorum. Özdemir’in politik yeteneği var” dedi. Gazete, Özdemir ile birlikte aday olduğu Bremen’li Federal Meclis milletvekili Kirsten Kappert Gonther’in seçilme şansının yüzde 50 olduğunu yazdı.
2013’ten bu yana Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanlığı görevini birlikte yürüten Katrin Göhring Eckardt ile Anton Hofreiter’e yönelik rahatsızlıkların varlığı da Özdemir ve Gonther’in seçilme şansını artırıyor. Eckardt ve Hofreiter’e yöneltilen eleştirilerin başında CDU ve FDP ile yapılan, başarısızlıkla sonuçlanan hükümet ortaklığı görüşmelerini iyi yönetememek geliyor. Hükümet görüşmeleri sorasında Yeşiller’li siyasetçiler arasında kimin hangi bakanlığı alacağı tartışmaları çıkmıştı. Bu tartışmaların sorumlusu olarak da iki Eckardt ile Hofreiter gösterilmişti.

‘TAKIM OYUNU OYNANMALI’
Özdemir’in adaylığı parti içinde de ciddi tartışmalar başlattı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Yeşiller Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock, herkese birlik çağrısı yaptı: “Kim partinin grup başkanı olursa olsun, takım oyunu oynamalı. Birlikte hareket edip, parti içinde konuların içeriğini can yakıcı şekilde tartıştığımızda başarıya ulaştık. Bu bizim geleceğimizin belirlenmesinde önemlidir. Parti içinde birlik olmak başka insanların bizi desteklemeye sevk eder.”
Yeşiller’de Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimi 24 Eylül Salı günü yapılacak.

 

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