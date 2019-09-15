Aday oldu, partide tartışma başladı
Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkan adayı olduğunu açıklayan Cem Özdemir’e destek arttı.
FRANKFURTER Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Yeşiller milletvekili, “Cem Özdemir’in seçilme şansının olup olmadığını geçen hafta bana sorsalardı gülerdim. Aradan geçen beş günde şimdi farklı görüyorum. Özdemir’in politik yeteneği var” dedi. Gazete, Özdemir ile birlikte aday olduğu Bremen’li Federal Meclis milletvekili Kirsten Kappert Gonther’in seçilme şansının yüzde 50 olduğunu yazdı.
2013’ten bu yana Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanlığı görevini birlikte yürüten Katrin Göhring Eckardt ile Anton Hofreiter’e yönelik rahatsızlıkların varlığı da Özdemir ve Gonther’in seçilme şansını artırıyor. Eckardt ve Hofreiter’e yöneltilen eleştirilerin başında CDU ve FDP ile yapılan, başarısızlıkla sonuçlanan hükümet ortaklığı görüşmelerini iyi yönetememek geliyor. Hükümet görüşmeleri sorasında Yeşiller’li siyasetçiler arasında kimin hangi bakanlığı alacağı tartışmaları çıkmıştı. Bu tartışmaların sorumlusu olarak da iki Eckardt ile Hofreiter gösterilmişti.
‘TAKIM OYUNU OYNANMALI’
Özdemir’in adaylığı parti içinde de ciddi tartışmalar başlattı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Yeşiller Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock, herkese birlik çağrısı yaptı: “Kim partinin grup başkanı olursa olsun, takım oyunu oynamalı. Birlikte hareket edip, parti içinde konuların içeriğini can yakıcı şekilde tartıştığımızda başarıya ulaştık. Bu bizim geleceğimizin belirlenmesinde önemlidir. Parti içinde birlik olmak başka insanların bizi desteklemeye sevk eder.”
Yeşiller’de Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimi 24 Eylül Salı günü yapılacak.
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