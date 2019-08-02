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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
02.08.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Aday kadroya İsmet Akpınar’ı da aldı

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Aday kadroya İsmet Akpınar’ı da aldı

Almanya Basketbol Milli Takımı koçu Henrik Rödl, Dünya Şampiyonası’nda oynayacak geçici aday kadrosunu açıkladı. Kadroya 16 basketbolcu davet eden Rödl, kamptan sonra oyuncu sayısını 12’ye düşürecek. Rödl’ün aday kadrosunda NBA’de forma giyen beş yıldız oyuncunun yanı sıra Türkiye kökenli İsmet Akpınar da var.

ALMANYA’nın Ratiopharm Ulm takımı ile başarılı bir sezon geçiren Akpınar, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Alman Milli Takımı’yla 29 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki basketbolcu, 12 kişilik kadroda yer alması halinde, Mithat Demirel’den sonra Alman Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonası’nda forma giyen ikinci Türkiye kökenli oyuncu olacak.

‘KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM’
Aday kadroyu açıkladığı basın toplantısında oyuncularına güveninin tam olduğunu belirten Henrik Rödl, kaliteli, hızlı oynayan ve mücadele eden bir kadro kurduklarını söyledi. 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek şampiyonada her takımla mücadele edebileceklerini ifade eden Rödl, “Hiçbir rakibimizden çekinmiyoruz. Kendimize güvenimiz tam. Korkumuz yok” dedi.
Şampiyona öncesi 5 hazırlık maçına çıkacak olan Almanya, turnuvadaki ilk maçını 1 Eylül’de Fransa ile, ikinci maçını 3 Eylül’de Dominik Cumhuriyeti ile, son maçını ise 5 Eylül’de Ürdün ile oynayacak.

İLK ÇALIŞMA TRIER’DE
Almanya’nın aday kadrosunda Oklahoma City Thunder’ın hızlı oyun kurucusu Dennis Schröder’in yanı sıra Boston Celtics’li Daniel Theis, Dallas Mavericks’li Maxi Kleber, Washington’da forma giyen Moritz Wagner ve Isaac Bonga da yer alıyor. Panzerler pazartesi günü Trier’de ilk çalışmasını yapacak.

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