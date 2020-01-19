Adalet yerini buldu, Miray annesine kavuştu

ŞÜKRAN Çelik, bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Adalet yerini buldu. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Allah kimseyi evladından ayırmasın ve kimseye evlat acısı çektirmesin” dedi.

Avukat Günter Kovalski ise 3 yaşındaki Miray’ı geri almak için devam eden hukuk mücadelesinin mutlu sonla bittiğini ifade etti. Kovalski, “Alman Gençlik Dairelerinin saçma yardım planlarını uygulamak için çocukları rehin alıyorlar. Mücadelem burada son bulmayacak, gençlik dairelerinin çocukları kafalarına göre anaokullarından veya okullardan kaçırırcasına el koymalarını engellemek için hukuk mücadelem devam edecek” dedi.