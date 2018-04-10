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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
10.04.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

‘Adalet Divanı Ayrımcılığın tarifini verdi’

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‘Adalet Divanı Ayrımcılığın tarifini verdi’

Belçika’da Türkiye kökenli milletvekili Mahinur Özdemir, Avrupa’daki İslamofobiyle ilgili, “En çok mağdurlar kadınlar çünkü başörtülüler. 2009 yılında ben milletvekili seçildiğimde başörtüsünü mecliste yasaklayalım mı gibi bir düşünce vardı” dedi.

MAHİNUR Özdemir, Milli Birlik Cemiyeti Gaziantep İl Başkanlığınca, Kendirli Gazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Avrupa’da Irkçılık ve İslamofobi Konferansı”nda yaptığı konuşmada, İslamofobinin Avrupa’da zamanla yayıldığını söyledi. Müslümanlara karşı nefret söylemiyle İslamofobik davranışlar sergilendiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu: 

“Almanya’da geçmişte bir Türk ailenin evini yağmalamışlardı. Bunlar nefret suçudur. Günümüzün Avrupasına baktığımız zaman bu tür olaylar zaman zaman olabilir mi? Geçtiğimiz günlerde bir kızımız sokakta gezerken tokat atılmış ve başörtüsünden çekmişler yani bunlar günümüz Avrupasında var olan şeyler. En çok mağdurlar kadınlar çünkü başörtülüler. 2009 yılında ben milletvekili seçildiğimde başörtüsünü mecliste yasaklayalım mı gibi bir düşünce vardı” dedi.

‘KURBAN YASAKLANMAK İSTENİYOR’
Avrupa’nın bazı ülkelerinde kurban kesiminin yasaklanmak istendiğini anlatan Özdemir, “Bazı Avrupa ülkelerinde hayvan sağlığından bahsedilerek aslında Müslümanların helal et yemesinin önüne geçilmek isteniyor. Bazı gazeteci ve politikacıların Müslümanları tehlikeli grup diye damgalaması söz konusu. Geçmişte sadece ırkçı partiler böyle söylemlerde bulunuyordu. Genel medya akımları da İslam’ı hedef alabiliyor” diye konuştu.

‘BENİM İÇİN KARA BİR GÜNDÜ’
Özdemir, geçen yıl 14 Mart’ta Avrupa Adalet Divanı’nın tarafsızlık politikası gereği şirketlerin başörtüsünü yasaklayabilmelerine yönelik karar aldığını belirterek, şunları kaydetti:
“Ayrımcılık yapmanın tarifi veriliyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce vicdan ve din özgürlüğünü güvence altına alan 9. maddesinin içeriğine tamamen aykırı bir şekilde davranıyor. Artık Adalet Divanı, bu kararı aldıktan sonra benim söyleyecek bir sözüm kalmadı. Gerçekten benim için kara bir gündü.”

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