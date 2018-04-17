Adalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAdalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu
GeriAvrupa Adalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
17.04.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Adalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu

Avrupa Adalet Divanı, Polonya’nın Avrupa’nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza Ormanı’ndaki ağaç kesimi nedeniyle AB hukukunu çiğnediğine hükmetti.

BİR süredir Avrupa Birliği kurumlarıyla başı dertte olan Polonya, bu kez de Avrupa Adalet Divanı tarafından haksız bulundu. Polonya hükümeti, 2016 yılında Avrupa’nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza Ormanı’ndaki ağaç kesim kotasını üç katına çıkarmıştı. Avrupa Birliği tarafından 2007 yılında kabul edilen Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi politikaları ile korunma altına alınan Bialowieza Ormanı’ndaki bu kesim, çevre örgütleri, UNESCO ve Avrupa Birliği tarafından protesto edilmişti.

'KARARA SAYGI DUYUYORUZ'
Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak kesimin yasaklanmasını istemiş, Divan ise kesimin acilen yasaklanması yönünde karar vermişti. Konuya ilişkin Polonya Orman Bakanlığı ve Divan arasında devam eden görüşmelerde sona gelindi ve Avrupa Adalet Divanı, Polonya’nın AB hukukunu çiğnediğine hükmetti. Polonya, nihai karar öncesinde kesimi durdurup, iş makinalarını ormandan çektiği için yalnızca yargılama masraflarını ödeyecek.
Karara ilişkin Polonya hükümetinden ilk açıklama Çevre Bakanı Henryk Kowalczyk’tan geldi. Kowalczyk, karara saygı duyduklarını açıkladı.

Adalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu

7. MADDE DEVREYE SOKULDU
AB-Polonya ilişkileri bir süredir sorunlu yürüyordu. Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının yanı sıra Avrupa Komisyonu da geçtiğimiz aralık ayında, 2015 yılında başlanan Yunanistan ve İtalya’daki kamplarda yığılan 160 bin sığınmacının AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilmesi programında yer almayan Polonya’nın, Çekya ve Macaristan’la birlikte Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etmeye karar vermişti. Avrupa Komisyonu yine geçen yıl aralık ayında Polonya’nın hayata geçirdiği yargıda reform paketiyle yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü çiğnediği gerekçesiyle AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu. Avrupa Birliği değerlerinin Polonya tarafından ciddi bir biçimde çiğnenme riski olduğuna işaret eden 7. madde, AB tarihinde ilk defa bir üye ülkeye karşı devreye sokulmuştu.

OY HAKKI ASKIYA ALINABİLİR
Polonya meselesinin Komisyon düzeyinden AB Bakanlar Konseyi düzeyine yükseltilmesi anlamına gelen karar sonrası, AB Bakanlar Konseyi’nde yapılacak görüşme neticesinde Polonya’da hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının tehlikede olduğu kararı çıkarsa, bir sonraki adım olarak Polonya’ya karşı yaptırımlara geçilebilecek ve Polonya’nın AB kurumlarındaki oy hakkı askıya alınabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

25 saldırı oldu kimse yakalanamadı

Adalet Divanı, ağaç kesen Polonya’yı haksız buldu

Trendeki tecavüzcü savcılığa teslim oldu

HIV taşıyıcısı olduğunu yıllar sonra açıklamak zorunda kaldı