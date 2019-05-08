Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı
Norveç‘te İşçi Partisi ve Hıristiyan Demokratları hedef alan suçlamaları nedeniyle geçen yıl adalet bakanlığından istifa etmek zorunda kalan ve sağlık bakanı olarak yeniden kabine girerek göreve başlayan Sylvi Listhaug, “Bırakın insanlar kırmızı et yesin, içki ve sigara içsin’ diyerek yeni bir tartışma başlattı.
BBC’nin haberine göre, göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Listhaug, Norveç yayın kuruluşu NRK’ye verdiği mülakatta, “Ahlak polisi olmayı ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyi planlamıyorum. Niyetim tercihlerde bulunmaları için temel yöntemler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla insanlara yardım etmek. İnsanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli” ifadesini kullandı.
Kendisi de sigara içen Norveç Sağlık Bakanı, “Birçok sigara tiryakisinin toplumdan dışlanmış hissettiğini düşünüyorum. Neredeyse saklanmaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu aptalca buluyorum. Sigara içmek zararlı da olsa yetişkinler ne yapacaklarına kendileri karar vermeliler” görüşlerini savundu.
KAMU SAĞLIĞI HAKKINDA BİR FİKRİ YOK
Listhaug’ın açıklamaları, “kamu sağlığı konusunda fikri olmadığı” eleştirilerine yol açtı. Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Listhaug’ın yorumlarının kamu sağlığı açısından potansiyel risk taşıdığını ve birçok kişinin bakanın söylediklerine itimat edeceğini kaydetti. Listhaug’un mensubu bulunduğu sağ görüşlü İlerleme Partisi, Norveç’te Muhafazakar Parti’nin liderliğindeki koalisyon hükümetinin 4 üyesinden biri konumunda.
Listhaug, devlete, terörizm veya yabancı örgüt üyesi zanlıların Norveç vatandaşlığından çıkarılmaları hakkı vermeyi öngören yasa tasarısının parlamentodan geçmesini engelledikleri gerekçesiyle İşçi Partisi ve Hıristiyan Demokratları “teröristlerin haklarını” ulusal güvenliğin önüne koymakla suçlamış, bu suçlamanın ardından geçen yıl adalet bakanlığından istifaya zorlanmıştı. Listhaug, 2016 yılında da “mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için” kurtarma botundan Akdeniz’e atlayarak tartışma yaratmıştı.
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