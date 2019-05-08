Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAdalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı
GeriAvrupa Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
08.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı

Norveç‘te İşçi Partisi ve Hıristiyan Demokratları hedef alan suçlamaları nedeniyle geçen yıl adalet bakanlığından istifa etmek zorunda kalan ve sağlık bakanı olarak yeniden kabine girerek göreve başlayan Sylvi Listhaug, “Bırakın insanlar kırmızı et yesin, içki ve sigara içsin’ diyerek yeni bir tartışma başlattı.

BBC’nin haberine göre, göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Listhaug, Norveç yayın kuruluşu NRK’ye verdiği mülakatta, “Ahlak polisi olmayı ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyi planlamıyorum. Niyetim tercihlerde bulunmaları için temel yöntemler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla insanlara yardım etmek. İnsanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli” ifadesini kullandı.
Kendisi de sigara içen Norveç Sağlık Bakanı, “Birçok sigara tiryakisinin toplumdan dışlanmış hissettiğini düşünüyorum. Neredeyse saklanmaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu aptalca buluyorum. Sigara içmek zararlı da olsa yetişkinler ne yapacaklarına kendileri karar vermeliler” görüşlerini savundu.

Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı Sağlık bakanı tartışma çıkardıKAMU SAĞLIĞI HAKKINDA BİR FİKRİ YOK
Listhaug’ın açıklamaları, “kamu sağlığı konusunda fikri olmadığı” eleştirilerine yol açtı. Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Listhaug’ın yorumlarının kamu sağlığı açısından potansiyel risk taşıdığını ve birçok kişinin bakanın söylediklerine itimat edeceğini kaydetti. Listhaug’un mensubu bulunduğu sağ görüşlü İlerleme Partisi, Norveç’te Muhafazakar Parti’nin liderliğindeki koalisyon hükümetinin 4 üyesinden biri konumunda.
Listhaug, devlete, terörizm veya yabancı örgüt üyesi zanlıların Norveç vatandaşlığından çıkarılmaları hakkı vermeyi öngören yasa tasarısının parlamentodan geçmesini engelledikleri gerekçesiyle İşçi Partisi ve Hıristiyan Demokratları “teröristlerin haklarını” ulusal güvenliğin önüne koymakla suçlamış, bu suçlamanın ardından geçen yıl adalet bakanlığından istifaya zorlanmıştı. Listhaug, 2016 yılında da “mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için” kurtarma botundan Akdeniz’e atlayarak tartışma yaratmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Adalet bakanlığını bırakmak zorunda kalmıştı! Sağlık bakanı tartışma çıkardı

Merkel Serrac ile görüştü

İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla Almanya’da

Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Heilborn'dan start alacak