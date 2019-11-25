Adalet Bakanı uyardı: ‘Siz yapmazsanız devlet yapar’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAdalet Bakanı uyardı: ‘Siz yapmazsanız devlet yapar’
GeriAvrupa Adalet Bakanı uyardı: ‘Siz yapmazsanız devlet yapar’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
25.11.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı uyardı: ‘Siz yapmazsanız devlet yapar’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adalet Bakanı uyardı: ‘Siz yapmazsanız devlet yapar’

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’da üst düzey yönetici konumlarında kadın sayısının az olmasından şikâyet etti. “Büyük şirketlerin yüzde 70’inde üst düzey kadın oranı sıfır. Eğer şirketler bu konuda düzeltme yapmazsa, devlet bir şeyler yapmak zorunda kalır” diyen SPD’li Bakan Lambrecht, üst düzey kademelere kota uygulanması gerektiğini savundu.

ŞİRKETLERİN gönüllü olarak bu konuda adım atmadıklarına vurgu yapan Adalet Bakanı Lambrecht, “Kimi şirketler değişim için adım atmıyor. Aksine direniyor” dedi. Bakan, her alanda kotanın uygulanmasını da doğru bulmadığını söyledi. Almanya’da siyasette de kadın oranı oldukça düşük. Federal Meclis’te 709 milletvekilinin 488’i erkek, 221’i de kadın. Mecliste grubu bulunan partiler arasında sadece Yeşiller ve Sol Parti’de kadın milletvekili sayısı erkeklerden fazla. Yeşiller’de 39 kadın milletvekiline karşılık 28 erkek milletvekili bulunuyor. Sol Parti’de kadın milletvekili sayısı 37, erkek sayısı ise 32. CDU/CSU grubu üyesi kadın milletvekili sayısı 51, erkek milletvekili sayısı ise 195. SPD’de kadın milletvekili sayısı 65, erkek milletvekili sayısı 87. FDP’de 62 erkek milletvekiline karşılık 18 kadın, aşırı sağcı AfD’de ise kadın milletvekili sayısı 10, erkek milletvekili sayısı 81. Bağımsız üç milletvekilinden biri kadın.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle