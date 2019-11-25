Adalet Bakanı uyardı: ‘Siz yapmazsanız devlet yapar’
Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’da üst düzey yönetici konumlarında kadın sayısının az olmasından şikâyet etti. “Büyük şirketlerin yüzde 70’inde üst düzey kadın oranı sıfır. Eğer şirketler bu konuda düzeltme yapmazsa, devlet bir şeyler yapmak zorunda kalır” diyen SPD’li Bakan Lambrecht, üst düzey kademelere kota uygulanması gerektiğini savundu.
ŞİRKETLERİN gönüllü olarak bu konuda adım atmadıklarına vurgu yapan Adalet Bakanı Lambrecht, “Kimi şirketler değişim için adım atmıyor. Aksine direniyor” dedi. Bakan, her alanda kotanın uygulanmasını da doğru bulmadığını söyledi. Almanya’da siyasette de kadın oranı oldukça düşük. Federal Meclis’te 709 milletvekilinin 488’i erkek, 221’i de kadın. Mecliste grubu bulunan partiler arasında sadece Yeşiller ve Sol Parti’de kadın milletvekili sayısı erkeklerden fazla. Yeşiller’de 39 kadın milletvekiline karşılık 28 erkek milletvekili bulunuyor. Sol Parti’de kadın milletvekili sayısı 37, erkek sayısı ise 32. CDU/CSU grubu üyesi kadın milletvekili sayısı 51, erkek milletvekili sayısı ise 195. SPD’de kadın milletvekili sayısı 65, erkek milletvekili sayısı 87. FDP’de 62 erkek milletvekiline karşılık 18 kadın, aşırı sağcı AfD’de ise kadın milletvekili sayısı 10, erkek milletvekili sayısı 81. Bağımsız üç milletvekilinden biri kadın.
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