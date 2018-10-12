Adalet Bakanı Barley: ‘Yöneticiler yerine şirketler cezalandırılmalı’
Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, dizel motorlu otomobillerin emisyon gazı ölçümlerinde yapılan hataların sorumluluğunun şirketlere yüklenilmesi gerektiğini savundu.
SPD’li Almanya Adalet Bakanı Barley, Alman otomotiv şirketlerinde yaşanan emisyon skandalıyla ilgili konuştu. Barley, şirketlerdeki yapının yöneticileri suç işlemeye yöneltmesi durumunda ve rüşvet mekanizmaları varsa, bunun sorumluluğunu yöneticilere değil şirketlere yüklemek gerektiğini söyledi. Barley, suçlu bulunan şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10’u kadar para cezasına çarptırılmasının da uygun bir yaptırım olacağını söyledi.
Bakan, örnek olarak da Volkswagen’daki (VW) egzoz gazı skandalını gösterdi. Almanya’da yürürlükteki yasalara göre sadece şirket yöneticileri soruşturulup cezalar alabiliyor. Şirketlere ise bir yaptırım uygulanamıyor. Barley ise gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de cezalara ve yaptırımlara tabi tutulmasını istiyor.
CEZA YERİNE TEŞVİK
Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada kabine arkadaşı Barley’e karşı görüşler savundu. CSU’lu Bakan Schleuer, şirketlere ceza kesilmesi yerine teşvik ve desteklenmesi gerektiğini söyledi: “Bizim konseptimiz ceza ve yasaklar değil. Bizim konseptimiz teşvik ve sübvansiyonlar. Biz, milyonlarca dizel motorlu otomobil sahibine destek olmak istiyoruz.”
VW, Mercedes Benz, BMW, Audi ve Porsche gibi dünyaca tanınan otomobil üreticilerinin dizel motorlu otomobillerin emisyon gaz ölçümlerinde manipülasyon yaptıkları ortaya çıkmıştı. Savcılar, şirketlerin çok sayıda eski yöneticisi hakkında soruşturmalar açmıştı.
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