Adalet Bakanı: Aşırı sağa baskı artmalı
‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ gazetesine konuşan Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, aşırı sağa karşı kararlı mücadele istedi. Bakan Lambrecht’in bu talebine çok sayıda politikacıdan destek geldi.
GAZETEYE verdiği demeçte, “Biz aşırı sağa takip baskısını çok yoğun artırmak zorundayız” diyen Adalet Bakanı, polis ve savcılığın internetteki nefret suçlarını etkili biçimde takip etmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi. Bu sözlerin üzerine eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger da Spiegel Online’a konuştu. Schnarrenberger, “Polis ve istihbarat, geçmişteki hatalardan ders çıkardığını göstermesi lazım” dedi.
Federal Meclis eski başkanı Norbert Lammert de adli mercilerden özellikle internetteki hakaret ve tehditlerin üzerine gitmesini istedi. Mahkemelerin yetersiz kaldığı gerekçelerinin geçersiz olduğunu belirten Lammert, yargıdaki kadro eksikliğinin bir gerekçe sayılamayacağını kaydetti. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck internetteki aşırı sağ ağın dikkatle izlenmesi gerektiğini söylerken, Uluslararası Auschwitz Komitesi, Almanya’daki aşırı sağ şiddetin, yakıcı bir endişe olduğunu vurguladı.
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