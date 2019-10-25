ADAC sigorta primlerine zam yapacak
2014 yılından beri üyelerinin yıllık sigorta primlerine zam yapmayan Alman otomobil kurumu ADAC, bu yıl zam yapacak. Geçen yıl 8 milyon Euro zarar açıklayan ADAC, yapacağı zamla zararını kapatmayı hedefliyor.
ALMAN otomobil kurumu ADAC yeni yönetimini belirledi. 70 yaşındaki August Markl başkan seçilirken, yardımcılığına ise Ulrich Klaus getirildi. Klaus’un, iki yıl sonra görevi bırakacak olan Markl’ın yerine başkan olması bekleniyor. Yeni ADAC yönetimi 2021 yılına kadar kurumun yaptığı zararı sıfırlamak istiyor. Bunun için de hem maliyetleri düşürmeyi hem de geliri artırmayı planlayan yönetim, öncelikle primleri artırma yolunu seçecek. Primlerin ne kadar artacağı ise henüz belli değil. Merkezi Münih’te bulunan ADAC’ın 21 milyon üyesi bulunuyor. Otomobil kurumu üyelerine araçlarının arızalanması durumunda yardım sunuyor. Ayrıca otomobil ve hastalık ile yurt dışı sigorta hizmeti de veriyor. Kazalarda ve yaralamalarda kurtarma ve hastaneye taşıma hizmetleri de yapıyor.
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