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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
28.01.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

ADAC araştırdı: İşte en çevre dostu otomobiller ve en kötüleri...

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ADAC araştırdı: İşte en çevre dostu otomobiller ve en kötüleri...

Alman Otomobil Kulübü ADAC, çevreye en az zarar veren otomobil markalarını ve modelleri araştırdı. Listede en kötülere de yer verildi.

ADAC’ın emisyon salımı ve yakıt tüketimi miktarlarını baz alarak yaptığı ‘hangi araçlar daha çevre dostu’ araştırmasında elektrikli, hibrit ve doğalgaz motorlu araçlar başı çekti. 109 model araştırmaya tabi tutuldu. Test yapılan araçlar arasında eylül 2019’da tüm otomobiller için geçerli olan en yeni egzoz gazı normlarına sahip Euro 6d-TEMP modelleri de var. Euro 6d-TEMP araçların emisyon salımı sadece laboratuvarda değil, trafikte de ölçüldü. Bu otomobiller eski egzoz gazı normlarına sahip benzin ve dizel motorlu araçlara kıyasla çevreye daha az zararlı. Ama ADAC, her zaman değil diyor. Bu modeller çevreye daha az zehirli gaz salıyor ama bu onların daha az yakıt harcadıkları anlamına gelmiyor. ADAC’ın araştırmasına göre Opel Grandland X 2.0 dizel otomatik otomobiller 100 km’de 6.9 litre yakıt harcıyor ve kilometre başına 217 gram karbondioksit gazı (CO2) salıyor.

ADAC araştırdı: İşte en çevre dostu otomobiller ve en kötüleri...

EN İYİ 7 MODEL
Araştırmada en yüksek not olan beş yıldız alan çevre dostu en iyi 7 otomobil modelleri şöyle:
* VW e-Golf (elektro)
* VW e-up (elektro)
* BMW i3s (94 Ah) elektro
* Smart fortwo coupe EQ (elektro)
* Hyndai Kona Elektro (64 kWh) elektro
* Fiyat Panda 0.9 8V Twinair natural Power (doğalgaz, 6b)
* Nissan Leaf (40 kWf) elektro

ADAC araştırdı: İşte en çevre dostu otomobiller ve en kötüleri...

EN KÖTÜLERİ
En kötü değerlere sahip olan otomobillerin başında ise SsangYong Rexton 2.2 dizel 4WD otomotik vites geliyor. Güney Kore yapımı bu otomobiller 100 km’de 9.5 litre yakıt harcıyor ve kilometre başına 300 gram CO2 salıyor. Ayrıca bu otomobillerin SCR katalizatörü bulunmadığı için çevreye ve sağlığa zararlı azot oksit (Nox) emisyon salımı çok yüksek. Çevre dostu sıralamasında sıfır puan alan bir diğer otomobil ise Kia Sorento 2.2 CRDİ AWD otomatik. Kia Sorento kilometre başına 255 gram CO2 gazı salıyor.

ADAC araştırdı: İşte en çevre dostu otomobiller ve en kötüleri...

4 YILDIZ ALANLAR
ADAC sıralamasında 4 yıldız alan 8’inci sıradan 37’inci sıralamaya kadar otomobil modelleri şöyle:
*Toyota Yaris 1.5 Hybrid 6b
* Hyndai Nexo (hibrit)
* Opel Astra 1.4 CNG (Doğalgaz, 6b)
* Tesla Model x 100 D (Elektro)
* VW Caddy 1.4 TGİ BlueMotion (Doğalgaz, 6b)
* VW up GTİ (Otto, 6d-TEMP)
* Lexus CT 200h Automatik (Hibrit, 6b)
* Jaguar İ-Pace EV400 S AWD (Elektro)
* Kia Ceed 1.6 CRDİ, dizel 6d-TEMP
* Skoda Fabia 1.0 TS 6d-TEMP
* Nissan e-NV200 Evalia (40 kWh) 7 koltuklu, elektro
* Mercedes C 220d 9G-Tronic, dizel, 6d-TEMP
* Mercedes C 220d T-Modell 9G-Tronic, dizel, 6d-TEMP
* Mini One, 6d-TEMP

ADAC araştırdı: İşte en çevre dostu otomobiller ve en kötüleri...

* Opel Astra 1.6 dizel 6d-TEMP
* Suzuki Swift 1.2 Dualjet Allgrip 6c
* BMW 218d dizel, 6d-TEMP
* Peugeot 508 2.0 BlueHDİ 160 EAT8, dizel 6d-TEMP
* Renault Clio Tce 90 6b
* Volvo V60 D3, dizel 6d-TEMP
* BMW X1 sDrive18d Steptronic, dizel 6d-TEMP
* Hyndai İ20 1.0 T-GDI, 6d-TEMP
* Mercedes A200 7G-DCT, 6d-TEMP
* Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDİ 180 EAT8, dizel 6d-TEMP
* VW T-Roc 1.5 TSİ ACT, 6c
* Kia Ceed 1.4 T-GDI, 6d-TEMP
* Seat Arona 1.0 EcoTS, 6b
* Skoda Octavia 1.5 TSI ACT DSG, 6c
* VW Golf Sportsvan 1.5 TSI ACT DSG, 6c

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