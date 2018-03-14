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Aciz ve alçak davranış

AA
14.03.2018 - 16:43 | Son Güncelleme:

İngiltere’de bazı adreslere gönderilen “Bir Müslümanı cezalandır” mektuplarını kınayan Başbakan Theresa May, olayı, ‘aciz ve alçak davranış’ olarak niteledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası’nda her hafta düzenlenen ‘Başbakan’a Sorular’ oturumunda, milletvekillerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Oturumu, hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in ailesi ve dostlarına taziyelerini ileterek açan May, “Profesör Hawkings’in bilime katkıları zaten konuşuyor. Hawkings, dünya genelinde insanlara ilham kaynağı olmuştur” dedi.

‘TOPLUMUMUZDA YERİ YOK’
İngiltere’de bazı aşırı sağcı grupların halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran ‘Bir Müslümanı cezalandır’ mektubunun yanı sıra bazı Müslüman milletvekillerine iletilen şüpheli paketler konusuna değinen Başbakan May, şunları söyledi:
“Tüm kamaranın bu aciz ve alçak davranışın kınanmasında bana katıldığından eminim. Bunun toplumumuzda hiçbir yeri bulunmuyor. Mektuplara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve olayın sorumlularının adaletin karşısına çıkarılması için adımlar atıldığını kamaraya bildiriyorum.”

‘HEPİMİZ KINAMALIYIZ’
Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de partisinden 4 milletvekiline bu mektupların gönderildiğini, bunların yanında şüpheli madde içeren paketlerin de iletildiğini anımsattı. Corbyn, “Müslüman vekillere gönderilen bu aşağılık mesajlar ile tehdit edici paketlerin kınanmasında başbakana katılıyorum. Ülke genelindeki Müslüman ailelere gönderilen tacizci mesajlarla artan İslamofobi de hepimiz tarafından kınanmalıdır” dedi.

Etiketler: Theresa May , Avam Kamarası , Bir Müslümanı cezalandır , aciz ve alçak , avrupadan haberler
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