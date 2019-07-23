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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
23.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Acil hastaları bekletmemek için yasa tasarısı

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Acil hastaları bekletmemek için yasa tasarısı

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, acil serviste hastaların uzun süre beklemelerini önlemek ve acil servislerin yükünü azaltmak için yasa tasarısı hazırladı.

ACİL servislerin yükünü azaltmayı hedefleyen yeni tasarı, yasallaşırsa mesai saatleri dışında ve hafta sonları hastalar acil servis yerine nöbetçi muayenehanelere gidebilecek. Böylece acil servislerde hem bekleme süresi hem de acil servislerin yükü azalacak.

Acil hastaları bekletmemek için yasa tasarısı

YENİ TELEFON HATTI
Federal Sağlık Bakanı Spahn, “Günümüzde hastanelerin acil servisleri sıklıkla hastalarla dolup taşıyor. Çoğu zaman da acil durumu olmayan hastalar da acil servise başvuruyor” dedi. Spahn, acil servislerin yükünü azaltmak için Entegre Acil Bakım Merkezleri’nin kurulacağını duyurdu. Böylece mesai saati dışında ve hafta sonları hastalar acil servis yerine yeni kurulacak merkezlere yönlendirilecek. Bakan Spahn, 116117 numaralı telefon hattını hayata geçirerek hastaları yönlendirmeyi planlıyor. Buna göre hastalar 112 acil telefon hattının yanı sıra 116117 numaralı telefonu arayarak sağlık durumu hakkında önce bilgi verecek.

ÖNCEDEN TELEFON EDİLECEK
Hastalar durumlarına göre Entegre Acil Bakım Merkezlerine de yönlendirilebilinecek. Durumu gerçekten acil olmayanların acil servislere gitmesi de önlenerek hastanelerin acil bölümlerinin iş yükü hafifletilecek. Hastaların uzun süre beklemelerinin de önüne geçilecek. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Bakan Spahn’a hükümet ortağından da destek geldi. Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimi Spahn’ın tasarısına destek verdiğini açıkladı.

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