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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
30.06.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Açık havuzda kavga! Polis, Türk aileyi koruma altına aldı

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Açık havuzda kavga! Polis, Türk aileyi koruma altına aldı

Almanya’nın Düsseldorf kentinde Rheinbad açık havuzunda çok büyük bir kavga, polisin müdahalesiyle son anda önlendi. Kuzey Afrikalı bir grup gencin hedef aldığı dört kişilik Türk aile polis koruması altına alındı.

ALMANYA’da son günlerde bastıran sıcak havalar, insanları havuzlara ve göllere yöneltti. Hafta sonu havuzlar ve göller dolup taştı.

Açık havuzda kavga Polis, Türk aileyi koruma altına aldı

Düsseldorf’taki Rheinbad açık havuzunda cumartesi günü büyük bir kavga son anda önlendi. Hürriyet’in Almanca haber portalı www.hurriyet.de’nin araştırmasına göre büyük bir Kuzey Afrikalı genç grupla Türkiye kökenli bir baba arasında tartışma çıktı. Ailesiyle havuza giden 53 yaşındaki Türkiye kökenli adam, gençlerin taşkın hareketlerinden rahatsız oldu. Yanlarından geçerken ayağı kayınca üzerlerine düşmek üzere olan genci itince ortalık bir anda karıştı. Bunun üzerine havuzda bulunan çok sayıda genç Türkiye kökenli adamın üzerine yürüdü. Tartışmaya havuzdaki diğer müşteriler de katılınca, gençler havuz müşterilerine hakaretler yağdırdı.
Açık havuzda kavga Polis, Türk aileyi koruma altına aldı

YÖNETİM HAVUZU KAPATTI
Ortamın gerilmesi ve büyük bir meydan kavgası tehlikesi üzerine polis takviye istedi. 70 kadar polis havuza gelerek olayı kontrol altına almaya çalıştı. Ancak gençler polislere de hakaret etti. Polis, saldırgan gençlerin hedefindeki dört kişilik aileyi havuzdan çıkararak koruma altına aldı. Olay çıkaran gençlere havuza girme yasağı kondu. Ancak gençler havuzdan çıkmak istemedi ve karşı geldi.

Açık havuzda kavga Polis, Türk aileyi koruma altına aldı
Bunun üzerine havuz yönetimi havuzu kapattı. Polis dışarıda da kavgayı önlemek için güvenlik önlemi aldı. Bir kişi gözaltına alındı. Ancak aynı akşam serbest bırakıldı.

 

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