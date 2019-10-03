‘Açık Cami Günü’nde birlik mesajı
Almanya’da altı İslami teşkilatı bünyesinde bulunduran Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu (KRM) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen ‘Açık Cami Günü’ etkinlikleri kapsamında, ülkedeki camiler gayrimüslim komşularına kapılarını açtı.
DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde, iki Almanya’nın birleşme günü 3 Ekim’de gerçekleştirilen etkinliklerin bu yılki teması, ‘Vatanı vatan yapan insandır’ oldu. Köln’deki DİTİB Genel Merkezi bünyesinde bulunan Köln Merkez Camisi’ne gelen ziyaretçiler, gruplar halinde gezdirildi, onlara İslamiyet ve camiler hakkında bilgi verildi. Modern mimarisiyle dikkati çeken camiyi ziyaret eden Almanlar, cami mimarisi ve süslemelerine hayranlıklarını gizleyemedi.
Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha, etkinlik dolayısıyla DİTİB Bad Saulgau Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret etti. Lucha, camideki cemaatle bir araya gelerek, bu etkinlikle topluma İslam’ın ve caminin hem tarihi hem teolojik olarak anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Bad Saulgau’da yaşayan Müslüman cemaatin topluma sağladığı katkıya vurgu yapan Lucha, “Sizlerin savaş sonrası Almanya’nın tekrar kurulmasında büyük emekleriniz ve gayretleriniz var. Bu emek ve gayretler asla küçümsenemez. Bunlar biliniyor ve ben de biliyorum. Burada her zaman dinler arası iş birliği olmuştur ve olmaya da devam edecektir” dedi.
Başkent Berlin’deki Şehitlik Camisi de ziyaretçilerin akınına uğradı. Kılınan öğle namazını izleyen Almanlar, namaz sonrası görevlilere İslam dini ve camiler hakkında sorular sordu. Alman misafirlere, cami ziyaretinin ardından Türk mutfağından çeşitli yemekler ikram edildi.
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