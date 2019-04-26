AB’ye başvuran mülteci sayısı düştü
2018’de AB üye ülkelerine başvuran mülteci sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldı. AB İstatistik Birimi tarafından yapılan açıklamada en fazla mülteciyi ise açık arayla Almanya kabul etti.
GEÇEN yıl AB ülkelerinden sığınma talep eden mülteci sayısı 333 bin 400 olarak açıklandı. Bunların 139 bin 600’ü Almanya’ya sığınırken, İtalya’dan sığınma talep eden mülteci sayısı 47 bin 900 olarak açıklandı. Fransa’ya sığınanların sayısı ise 41.100’de kaldı. Avrupa ülkelerine sığınan mülteciler arasında Suriyeliler ilk sırayı alıyor. 96 bin Suriyeli geçen yıl sığınma talebinde bulunurken, ikinci sırada 53 bin 500 ile Afganlar bulunuyor. En çok mültecilerin geldiği ülkeler arasında Irak ise 24 bin 600 ile üçüncü sırada.
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