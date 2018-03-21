‘AB’nin Türkiye’yi üye almaktan başka seçeneği yok’

FRANSA’nın başkenti Paris’te, Senatör Josiane Costes’in ev sahipliğinde Senatoda çok sayıda yabancının katılımıyla Avrupa Araştırma ve İletişim Enstitüsü tarafından ‘Türkiye-Avrupa Birliği: Hangi Dayanışma?’ konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Büyükelçi Musa, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değindi.

Türkiye’nin, 2005 yılında başlayan AB’ye katılım müzakereleri konusunda çok sabırlı olduğunu vurgulayan Musa, “Ülkemiz Avrupa’da bazı seçimlerin kalbinde yer aldı” dedi. Musa, Avrupa’da bazı siyasetçilerin siyasi nedenlerle Türkiye’yi seçim malzemesi olarak kullandığını belirtti.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde sorun olması halinde bunun sorumlusunun sadece Türkiye olamayacağına dikkati çeken Musa, “AB bazı yanlışlar yaptı. AB bazı sözlerini yerine getirmedi” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİLMELİ

Büyükelçi Musa, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaşananlar ve sonrasında ülkenin nasıl zor bir süreçten geçtiğini anlattı.

Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihi geçmişinin olduğunu ifade eden Musa, Türkiye’de ihracatın yüzde 47.1’inin Avrupa ülkelerine, ithalatın ise yüzde 36.4’ünün Avrupa ülkelerinden yapıldığını aktardı.

Musa, Avrupa’nın Türkiye’yi engelleyerek sorunlarını çözemeyeceğini vurguladı.

AB ile Türkiye arasında müzakere edilmesi gereken konular olduğuna değinen Musa, sığınmacı krizi, terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ve enerji konularında iş birliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sığınmacı sorununun Suriye’de yaşanan krizle başladığını hatırlatan Musa, Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyı ağırladığını kaydetti.

Sığınmacı krizinin Avrupa’da varoluş krizine yol açtığına işaret eden Büyükelçi Musa, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları şartsız bir şekilde ülkesinde ağırladığını ve onların terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesini engellediğini söyledi.

Bu konuda Türkiye’ye teşekkür edilmesi gerektiğini anlatan Musa, AB’nin sığınmacı krizini hızlı bir şekilde çözebilmesi için bazı mekanizmalar üretmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE 200 KİŞİYİ İADE ETTİ

Musa, terörle mücadele konusunun AB ile Türkiye arasında önemli bir mesele olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ’a mensup olduğu için 62 bin kişinin Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığı ve 10 bin 800 kişinin Türkiye’de hapiste olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Fransa’ya 200 teröristi iade ettiğini bildiren Musa, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine katkıda bulunduğu vurgusunu yaptı. Musa, Türkiye ile AB arasında ekonomik ilişkilerin devam ettiğini ve çalışmaların bu yönde sürmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de 360 Fransız şirketinin faaliyette bulunduğunu aktaran Büyükelçi Musa, enerji konusunda harita üzerinden Türkiye ile AB arasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Avrupalı dostlarımız bizi her zaman anlamıyor. Kendine gelmek ve uluslararası alanda bir söz söylemek istiyorsa Türkiye’yi AB’ye dahil etmekten başka seçeneği yoktur” diyen Musa, AB’nin Türkiye’yi dahil ederek kendisine iyilik yapmış olacağını sözlerine ekledi.