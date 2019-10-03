ABD’yle ticaret savaşı kızışıyor
Çin’le Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ticaret savaşı şimdi Avrupa’ya da sıçradı. ABD, Avrupa’dan ithal ürünlerine milyarlarca Euro gümrük vergisi getireceğini açıkladı. AB ülkeleri de karşı atağa geçti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Sözcüsü Robert Lighthizer, Avrupa’dan ithal ürünlerine gümrük vergisi uygulamasına 18 Ekim’de başlayacaklarını açıkladı. ABD, AB ortak yapımı Airbus uçaklarının ithalatında yüzde 10 ek vergi alacak. Peynir, şarap, tereyağı, zeytinyağı, kahve gibi ürünlerde ise ihracatçı yüzde 25 gümrük vergisi ödemek zorunda. ABD’nin zeytinyağından tereyağına, peynirden şaraba ve kahveye kadar Avrupa’dan gelen ithal ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi kararı başta Almanya olmak üzere AB ekonomisini krize sokacağı endişesi yarattı.
GEREKÇE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ
ABD’nin, Avrupa’dan ithal mallarına gümrük vergisi kararına Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kararı gerekçe oldu. Dünya Ticaret Örgütü, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Hollanda ortaklığındaki dünyanın en büyük yolcu uçaklarını üreten Airbus şirketini bu ülkelerin yıllarca hukuka aykırı olarak sübvansiyonlarla desteklediği sonucuna vardı. ABD, AB’nin Airbus uçak şirketine sübvansiyonlarının hukuka aykırı olduğu konusunda yıllardır dava yürütüyordu. Dünya Ticaret Örgütü davada ABD’yi haklı buldu ve ABD’nin AB’den yılda 7.5 milyar dolar tutan ithalatlarında gümrük vergisi alabileceği kararını verdi. Vergi miktarı, Dünya Ticaret Örgütü’nün 25 yıllık tarihinde izin verdiği en yüksek oran olarak olarak görülüyor.
8 SAYFA LİSTE
ABD, Avrupa’dan hangi ürünlere gümrük vergisi getireceğini 8 sayfalık bir listede açıkladı. Liste Parmesan ve Emmentaler peynirlerinden tekstil ürünlerine, bıçak ve penseden şarap ve şampanyaya kadar çok sayıda ürünü uzanıyor. Gümrük vergisi en çok Airbus şirketinin sübvansiyonlarından sorumlu olan Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere mallarını kapsıyor.
ABD’NİN ZAFERİ
ABD Başkanı Trump, Dünya Ticaret Örgütü’nün kararını ABD için bir zafer olarak niteledi. ABD’nin Avrupa ürünlerine gümrük vergisi kararına karşı Avrupa Birliği de karşı atağa geçti. ABD’nin Boeing uçak şirketine sübvansiyonlarının hukuka aykırı olduğu davasından haklı çıkan Avrupa Birliği, şimdi Dünya Ticaret Örgütü’nün ABD mallarına izin vereceği gümrük vergisi miktarını bekliyor. AB gelecek yıldan itibaren ABD ürünlerine gümrük vergisi koyacağını açıkladı. Brüksel’in 12 milyar dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi listesini çekmecede hazır tuttuğu bildirildi.
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