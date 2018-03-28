AB’den Müslüman çıkışı
Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Müslüman toplumun tüm çeşitliliğiyle birlikte Avrupa’nın geleceğinde önemli rol oynayacağını belirtti.
AB üyesi ülkelerden 10 farklı din adamı ve imamla bugün yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek olan Timmermans, yazılı bir açıklama yaptı. Timmermans, Avrupa’nın geleceği ve AB Komisyonu’nun kıtadaki Müslüman toplumlarla ilişkisinin ele alınacağı toplantıya Belçika, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan katılımcılar olacağını aktardı.
AB Komisyonu’nun her zaman Müslümanların dini inanç ve geleneklerini yerine getirmesine destek olacağını aktaran ifade eden Timmermans, “Müslüman toplum, tüm çeşitliliğiyle beraber Avrupa’nın geleceğinde önemli rol oynayacak” dedi.
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