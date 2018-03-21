Komisyondan ‘Monsanto’ için onay çıktı

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Bayer’in Monsanto’yu satın almasının sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, rekabete engel olmamak için Bayer’in Monsanto’nun tohum, zirai ilaç ve dijital tarım alanlarına yönelik çeşitli taahhütler verdiği kaydedildi.

AB Komisyonu, ağustos ayında toplam 66 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına yönelik soruşturma başlatmıştı. Birleşmeyle dünyanın en büyük zirai ilaç ve tohum şirketi ortaya çıkmış olacak.

Almanya’nın en önemli şirketlerinden Bayer, daha çok Aspirin gibi sağlık ürünleriyle bilinse de tarım ürünleri, tohum ve yabani ot ile haşereye karşı kimyasal ilaçlar da üretiyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici firması olan Monsanto, Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabancı ot ilacını da üretiyor. Şirket, genetiği değiştirilmiş tohum ürünleriyle de gündeme geliyor.

KOMİSYON İSTERSE ENGELLEYEBİLİYOR

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

Konuyla ilgili Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, “AB Komisyonu, Bayer’in Monsanto’yu satın almasına koşullu onay verdi. Bu onayı şirket rekabet kaygılarımıza yönelik önemli çözümler sunduğu için verdik” dedi.

Söz konusu şirketlerin tohum ve zirai ilaç sektörlerinde önemli oyuncular olduğunu anımsatan Vestager, firmaların satın alma işlemi için 6 milyar euroluk çözüm paketi sunduklarını söyledi.

Vestager, satın alma sonrasında tohum ve zirai ilaç sektöründe küresel oyuncu sayısının ve rekabetin değişmeyeceğini belirtti.