AB’den İngiltere Dışişleri Bakanı’na: ‘Tarih kitabı oku’
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın, “Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin” sözlerine, Avrupa Birliği’nden (AB) “Tarih kitabı okuyun” yanıtı geldi.
AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde Brexit süreciyle ilgili İngiltere’den gelen açıklamalara yanıt verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın, Brüksel’e yönelik, “Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin” sözlerini yanıtlayan Schinas, “Saygıyla belirtmeliyim ki, hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır” dedi.
İngiltere’nin Birmingham kentindeki Muhafazakar Parti konferansında konuşan Hunt, Brüksel’in AB’den ayrılan İngiltere’yi cezalandırmak istediğini savunmuştu.
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