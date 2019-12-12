AB’den 100 milyar Euro’luk iklim paketi

VON der Leyen, AB Komisyonu’nun 100 milyar Euro’yu fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefleyen yatırımlar için tahsis edeceğini kaydetti ve bu paketin Avrupa’nın yeni büyüme stratejisi olduğunu belirtti. Ursula Von der Leyen’in teklifi bugün üye ülkelerin temsilcileri arasında görüşülecek. Ancak kömüre bağımlı Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin bu pakete direnmesi bekleniyor. Bu paketin Avrupa’nın “Ay’a insan göndermesi” anı olduğunu söyleyen von der Leyen, “Avrupalı Yeşil Anlaşma oldukça iddialı ancak etkilerini değerlendirme ve atılacak adımlar konusunda çok dikkatli olacak” dedi.

HEDEF YÜKSELTTİ

Anlaşma, AB’nin 2050 yılına kadar enerji tedariki, sanayi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda hayata geçirelecek programlarla mümkün olduğunca iklim dostu bir hale gelmesini hedefliyor. Hedef Avrupa’yı 2050 yılında iklim nötr bir kıta haline getirmek. Von der Leyen, 2030 yılı için daha iddialı bir hedef koyarak karbon emisyonlarını 1990 yılı seviyesinden yüzde 40 azaltma hedefini yüzde 50’ye yükseltiyor.

İklim değişikliği ile ilgili endişeler son aylarda yaşanan aşırı sıcaklar, kuraklık ve yangınlar nedeniyle artış gösterdi. İsveçli iklim koruma aktivisti Greta Thunberg, dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına öncülük etti. Thunberg’in başı çektiği iklim aktivistleri siyasetçileri iklim değişikliği konusunda atalet içinde olmakla suçluyor.