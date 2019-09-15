AB’de ‘hukukun üstülüğü’nden sorumlu olacak ama kara para aklamakla suçlanıyor
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kara para akladığı ve rüşvet aldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda Reynders, yeni AB Komisyonu’nda ‘hukukun üstünlüğü’ dosyası için aday gösterildi.
BELÇİKA basınında yer alan haberlere göre, eski bir istihbarat çalışanının şikayeti üzerine dışişleri bakanı hakkında soruşturma açıldı. İstihbarat çalışanı, Reynders’in devlet ihaleleri için rüşvet aldığını ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kara para akladığını iddia etti.
GÖRÜŞMELER 30 EYLÜL’DE
1 Kasım’da AB Komisyonu Başkanlığı görevini devralacak olan Ursula von der Leyen, Belçika’nın AB Komisyonu üyesi adayı Reynders’e ‘hukukun üstünlüğü’ dosyasını verdi. Reynders ve yeni Komisyonun tüm üyeleri Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ilgili komitelerin ve Genel Kurul’un onayını aldıktan sonra resmi olarak göreve başlayabilecek. AP Komitelerinin Komisyon üyeleriyle görüşmeleri 30 Eylül’de başlayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle