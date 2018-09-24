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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
24.09.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

AB’de en fazla şeker hastası Almanya’da

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AB’de en fazla şeker hastası Almanya’da

Almanya Sosyal Sağlık Sigortası Kurumu (AOK) Hessen Etnik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer, AB’de en fazla şeker hastasının Almanya’da bulunduğunu belirterek, “Ülke nüfusunun 7.6 milyonu şeker hastalığından mustarip” dedi.

AOK Hessen Eyaleti Şubesi tarafından, Frankfurt kentindeki bir hayvanat bahçesinde, halkı şeker hastalığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, çocuk ve yetişkinler için fazla şeker tüketmenin zararları ve hastalık öncesinde yapılması gerekenler interaktif şekilde anlatıldı. 
Etkinlik alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suözer, kurum olarak bu tür etkinlikleri yılda en az altı defa tüm eyaletlerde yaptıklarını ifade etti. Suözer, bu yılki etkinliklerin “Sen çok tatlısın” temasıyla fazla şeker tüketimine karşı bilinç oluşturmak amacıyla yapıldığını kaydederek, söz konusu etkinliklerin bizzat halkla temasa geçerek interaktif şekilde yapılmasının önemine dikkati çekti.

AB’de en fazla şeker hastası Almanya’da

Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya ilişkin verilerini paylaşan Suözer, “Dünya geneline bakıldığında yaklaşık 415 milyon insan şeker hastalığından mustarip. Bu 415 milyon kişi 20 ila 79 yaş arasındaki insanlardan oluşuyor. Yani dünyada her 11 insandan birisi şeker hastalığından mustarip.” ifadelerini kullandı. AB’ye bakıldığında ise en fazla şeker hastasının Almanya’da bulunduğunu belirten Suözer, şunları kaydetti:
“Almanya nüfusunun 7.6 milyonu şeker hastalığından mustarip. Almanya’da çocuklar için günlük 25 gram, yetişkinler için de ortalama 50 gram şeker tüketimi öneriliyor. Ancak Almanya’da kişi başına tüketilen şeker miktarı 90 gram civarında. Yani çocuklar tavsiye edilen miktarın 4 katını, yetişkinler de neredeyse 2 katını tüketiyor.”

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