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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
19.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

AB’de en çok otomobil Almanya’da satıldı... VW ilk sırada

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AB’de en çok otomobil Almanya’da satıldı... VW ilk sırada

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı. Buna göre, AB’de yeni otomobil satışları, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 1 milyon 177 bin 746 adet oldu.

AB’de yeni otomobil tescilleri ise Ocak-Ekim 2019’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7 azalarak 12 milyon 946 bin 921 seviyesine geriledi. AB üyesi 28 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya’da 284 bin 593, Fransa’da 188 bin 987, İtalya’da 156 bin 851, İngiltere’de 143 bin 251 ve İspanya’da 93 bin 961 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

AB’de en çok otomobil Almanya’da satıldı... VW ilk sırada

Üreticilere göre, ekim ayında AB’de en fazla yeni otomobil satışını 293 bin 77 ile VW grubu gerçekleştirdi. VW grubunu PSA izledi. Grubun markaları toplam 178 bin 475 otomobil sattı. Renault grubu ise 119 bin 275 yeni otomobille 3’üncü sırada yer aldı.

 

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