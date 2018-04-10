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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: IngImage
10.04.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

AB’de 2017’de trafik kazaları 25 bin 300 can aldı

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AB’de 2017’de trafik kazaları 25 bin 300 can aldı

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, Avrupa Birliği (AB) genelinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 25 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yol güvenliğinin üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Bulc, “2017’de 25 bin 300 kişi yollarda hayatını kaybederken, birçok kişi de tüm hayatlarını değiştiren yaralanma ve sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. AB’nin Avrupalıları korumak adına daha fazla katkıda bulunabileceğini düşünüyorum” dedi.

AB Komisyonunun yol güvenliğini artırmaya yönelik somut adımlar atmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Bulc, temel amacın daha fazla hayat kurtarmak olduğunu söyledi.
Bulc’un açıkladığı verilere göre, geçen yıl, 2016’ya oranla trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ise yüzde 2 düştü. 2016 yılında 25 bin 600 kişi hayatını kaybetmişti.

ROMANYA VE BULGARİSTAN’DA ÇOK YÜKSEK
Geçen yıl ağır yaralanan kişi sayısının 135 bin civarında olduğunu ortaya koyan AB Komisyonu verileri, bu kazaların rehabilitasyon, sağlık hizmeti giderleri ve maddi hasarlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 120 milyar euroya mal olduğunu gösterdi.
AB genelinde İsveç, İngiltere, Hollanda ve Danimarka’da trafik kazalarında can kaybının düşük olduğu açıklanan verilerde, Romanya ve Bulgaristan’da ise trafik kazalarının yüksek oranda can almaya devam ettiği ortaya çıktı.
AB Komisyonunun 2020-2030 yıllarına yönelik yeni yol güvenliği tedbirlerini içeren yol haritasına ilişkin çalışmalarını gelecek aylarda tanıtması bekleniyor. Bu çerçevede komisyonun araç ve altyapı güvenliğine ilişkin yeni adımlar atacağı düşünülüyor.

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