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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
16.05.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

'ABD ile aynı hedefteyiz ama yollarımız farklı’

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'ABD ile aynı hedefteyiz ama yollarımız farklı’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ortadoğu’daki durumun çok ciddi olduğunu belirterek, askeri gerilimin artmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

FEDERAL Mecliste İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin düzenlenen oturumda konuşan Maas, nükleer anlaşmanın başarısız olması durumunda bölgenin yangın yerine dönüşebileceği uyarısında bulundu. “Ortadoğu’daki durum çok ciddi.” ifadesini kullanan Maas, bölgenin yangın yerine dönüşmesi durumunda, bunun özellikle Avrupa’nın güvenliği için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bunun için bazen küçük bir kıvılcımın da yetebileceğini vurgulayan Maas, “Askeri gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız ve yapacağız” diye konuştu.

'28 ÜLKE DE ANLAŞMANIN ARKASINDA'
İran’ın şimdiye kadar nükleer anlaşmaya uyduğuna işaret eden Maas, çok taraflı iş birliğinin burada başarılı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Maas, ABD’nin bu anlaşmadan ayrılmasına ise hâlâ anlam veremediğini belirtti. ABD’yi eleştiren ve İran konusunda diplomatik çözüm bulunması için çağrı yapan Maas, şöyle devam etti: “Tek taraflı maksimum baskı stratejisinin bizi ileriye götüreceğine inanmıyoruz. ABD ile aynı hedeflerin peşindeyiz ancak bunun için gidilen yollar farklılık gösteriyor. Maksimum baskı her zaman istenmeyen gerilimi artırma riskini de taşır. Son günlerde yaşananlar bu riskin somut ve belirgin olduğunu gösterdi. AB ülkeleri nükleer anlaşma konusunda birlikte hareket ediyor ve 28 ülke de İran ile yapılan nükleer anlaşmanın arkasında. İran’ın da nükleer anlaşmaya uyması gerekir.”

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