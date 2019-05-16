'ABD ile aynı hedefteyiz ama yollarımız farklı’
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ortadoğu’daki durumun çok ciddi olduğunu belirterek, askeri gerilimin artmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.
FEDERAL Mecliste İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin düzenlenen oturumda konuşan Maas, nükleer anlaşmanın başarısız olması durumunda bölgenin yangın yerine dönüşebileceği uyarısında bulundu. “Ortadoğu’daki durum çok ciddi.” ifadesini kullanan Maas, bölgenin yangın yerine dönüşmesi durumunda, bunun özellikle Avrupa’nın güvenliği için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bunun için bazen küçük bir kıvılcımın da yetebileceğini vurgulayan Maas, “Askeri gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız ve yapacağız” diye konuştu.
'28 ÜLKE DE ANLAŞMANIN ARKASINDA'
İran’ın şimdiye kadar nükleer anlaşmaya uyduğuna işaret eden Maas, çok taraflı iş birliğinin burada başarılı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Maas, ABD’nin bu anlaşmadan ayrılmasına ise hâlâ anlam veremediğini belirtti. ABD’yi eleştiren ve İran konusunda diplomatik çözüm bulunması için çağrı yapan Maas, şöyle devam etti: “Tek taraflı maksimum baskı stratejisinin bizi ileriye götüreceğine inanmıyoruz. ABD ile aynı hedeflerin peşindeyiz ancak bunun için gidilen yollar farklılık gösteriyor. Maksimum baskı her zaman istenmeyen gerilimi artırma riskini de taşır. Son günlerde yaşananlar bu riskin somut ve belirgin olduğunu gösterdi. AB ülkeleri nükleer anlaşma konusunda birlikte hareket ediyor ve 28 ülke de İran ile yapılan nükleer anlaşmanın arkasında. İran’ın da nükleer anlaşmaya uyması gerekir.”
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