Infantino: ABD futbolun süper gücü olacak

ABD Başkanı Donald Trump'un davetiyle Dünya Ekonomik Forumu'na katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino burada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına ABD futbol ekonomisinin ne kadar güçlendiğini belirterek başlayan Infantino, "ABD dünya futbolunun süper gücü olmak üzere. Hepimiz Amerikan Rüyası'nı yaşamalıyız. Eminim ki siz sayın Trump ve salonda bulunan sizlerin yardımları ve katkıları ile sadece ABD'de değil bütün dünyada Amerikan Rüyası'nı yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a resmi FIFA futbol topunu da hediye eden FIFA Başkanı, "Bu hediye herkese mutluluğun en önemli şey olduğunu göstermek için. Bu mutluluk dünyada milyonlarca insana umut veriyor. Önemli olan ve hepimizin düşünmesi gereken de bu." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Dünya Kupası'nın ülkelerinde oynanmasında yardımcı olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya teşekkürlerini sundu.